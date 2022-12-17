В Финляндии расследуют исключительно редкое уголовное дело: подозревают раскрытие гостайны

Расследование ведется по статьям УК „несанкционированный сбор разведданных“ и „раскрытие тайны, связанной с нацбезопасностью“. Речь идет о крайне редких уголовных расследованиях.

Центральная криминальная полиция подтверждает факт ведения расследования, но не раскрывает никаких подробностей. Yle не располагает информацией о том, о каких делах идет речь.

По данным Yle, подозреваемые преступления зарегистрированы в Виролахти, а также в Каяни и Оулу. В первом случае речь идет о незаконной разведывательной деятельности, в двух остальных – о раскрытии тайны, связанной с нацбезопасностью.

Виролахти – муниципалитет в Юго-Восточной Финляндии, расположенный у границы с Россией. Там находится, в частности, МАПП Ваалимаа.

Расследование ведется с осени. Yle не располагает информацией о том, связаны ли уголовные дела друг с другом.

ЦКП не комментирует, есть ли у них подозреваемые. Данные уездных судов показывают, что с лета не поступало ни одного запроса об арестах по рассматриваемым уголовным статьям.

Несанкционированная разведка является серьезным преступлением, караемым лишением свободы на срок от четырех месяцев до шести лет.

Также раскрытие тайны, связанной с безопасностью, является преступлением, наказуемым по уголовному законодательству. Эта статья предусматривает минимальный срок в виде четырех месяцев и максимальный – в виде четырех лет лишения свободы.