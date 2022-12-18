Финалы чемпионатов мира уже 40 лет не обходятся без футболистов двух топ-команд. Что это за клубы?

Игроки „Интера“ и „Баварии“ в финале чемпионата мира — традиция, которой уже 40 лет. Ни один финал с 1982 года не обходится без футболистов двух этих клубов.

Встреча „Интера“ и „Баварии“ состоялась бы в любом случае, мы знали это уже на стадии 1/2 финала: игроки миланского клуба Лаутаро Мартинес (Аргентина) и Марсело Брозович (Хорватия) играли друг против друга в одном полуфинале, а во втором полуфинале защитник „Баварии“ Нуссаир Мазрауи со сборной Марокко противостоял сборной Франции, за которую выступают сразу несколько игроков мюнхенского клуба — Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Люка Эрнендес и Кингсли Коман.

Люка Эрнандес точно не сыграет в финале, поскольку он получил травму по ходу турнира. У других французов тоже спорные шансы на попадание в стартовый состав: тренер „трехцветных“ Дидье Дешам раскритиковал Павара после стартовой игры с Австралией, Упамекано подхватил простуду, Коман — запасной. Но по крайней мере все они значатся в заявке своей сборной.

У „Интера“ было всего шесть игроков в пяти сборных на этом чемпионате мира — сразу у 26 клубов представительство больше. Борьбу на турнире продолжает только Лаутаро Мартинес, который должен сыграть в стартовом составе сборной Аргентины в воскресном финале против французов.

За 40 лет футболисты „Интера“ и „Баварии“ не пропустили ни одного финала ЧМ. Серия берет свое начало в 1982 году. В финале ЧМ-1982 сборная Италии победила сборную ФРГ со счетом 3:1. За Италию в том матче играли Ивано Бордон, Джузеппе Бергоми, Джампьеро Марини, Габриеле Ориали и Алессандро Альтобелли, которые выступали за „Интер„. За сборную ФРГ в том финале сражались Пауль Брайтнер, Вольфганг Дреммлер и Карл-Хайнц Румменигге, которые представляли мюнхенскую „Баварию“.

В финале ЧМ-1986 сборная ФРГ уступила Аргентине 2:3. За немцев в том матче играли футболисты „Баварии“ Норберт Эдер, Клаус Аугенталер, Лотар Маттеус, Дитер Хенесс, а также Румменигге, перебравшийся в миланский „Интер“ после ЕВРО-1984.