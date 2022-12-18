Финалы чемпионатов мира уже 40 лет не обходятся без футболистов двух топ-команд. Что это за клубы?
Игроки „Интера“ и „Баварии“ в финале чемпионата мира — традиция, которой уже 40 лет. Ни один финал с 1982 года не обходится без футболистов двух этих клубов.
Встреча „Интера“ и „Баварии“ состоялась бы в любом случае, мы знали это уже на стадии 1/2 финала: игроки миланского клуба Лаутаро Мартинес (Аргентина) и Марсело Брозович (Хорватия) играли друг против друга в одном полуфинале, а во втором полуфинале защитник „Баварии“ Нуссаир Мазрауи со сборной Марокко противостоял сборной Франции, за которую выступают сразу несколько игроков мюнхенского клуба — Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Люка Эрнендес и Кингсли Коман.
Люка Эрнандес точно не сыграет в финале, поскольку он получил травму по ходу турнира. У других французов тоже спорные шансы на попадание в стартовый состав: тренер „трехцветных“ Дидье Дешам раскритиковал Павара после стартовой игры с Австралией, Упамекано подхватил простуду, Коман — запасной. Но по крайней мере все они значатся в заявке своей сборной.
У „Интера“ было всего шесть игроков в пяти сборных на этом чемпионате мира — сразу у 26 клубов представительство больше. Борьбу на турнире продолжает только Лаутаро Мартинес, который должен сыграть в стартовом составе сборной Аргентины в воскресном финале против французов.
За 40 лет футболисты „Интера“ и „Баварии“ не пропустили ни одного финала ЧМ. Серия берет свое начало в 1982 году. В финале ЧМ-1982 сборная Италии победила сборную ФРГ со счетом 3:1. За Италию в том матче играли Ивано Бордон, Джузеппе Бергоми, Джампьеро Марини, Габриеле Ориали и Алессандро Альтобелли, которые выступали за „Интер„. За сборную ФРГ в том финале сражались Пауль Брайтнер, Вольфганг Дреммлер и Карл-Хайнц Румменигге, которые представляли мюнхенскую „Баварию“.
В финале ЧМ-1986 сборная ФРГ уступила Аргентине 2:3. За немцев в том матче играли футболисты „Баварии“ Норберт Эдер, Клаус Аугенталер, Лотар Маттеус, Дитер Хенесс, а также Румменигге, перебравшийся в миланский „Интер“ после ЕВРО-1984.
На ЧМ-1990 сборная Германии обыграла в финале Аргентину с минимальным счетом. В том матче немцы Андреас Бреме, Лотар Маттеус и Юрген Клинсманн представляли „Интер“, а Раймонд Ауманн, Штефан Ройтер, Юрген Колер, Клаус Аугенталер, Ханс Пфлюглер и Олаф Тон — „Баварию“.
В решающем матче ЧМ-1994 сошлись сборные Бразилии и Италии. Бразильцы выиграли по пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время. Италию в том финале представлял полузащитник „Интера“ Никола Берти. За Бразилию играл защитник „Баварии“ Жоржиньо.
Спустя четыре года сборная Франции на домашнем чемпионате мира разгромила в финале Бразилию со счетом 3:0. Нападающий сборной Бразилии Роналдо, выступавший за „Интер“, перед финалом перенес сердечный приступ, но все же вышел на игру. За сборную Франции том матче сыграл одноклубник Роналду - Юрий Джоркаефф, а также защитник „Баварии“ Бишенте Лизаразю.
В финале ЧМ-2002 сборная Бразилии победила Германию 2:0. Оба мяча бразильцев забил нападающий „Интера“ Роналдо. В сборной Германии того образца было четыре игрока „Баварии“ — Оливер Кан, Томас Линке, Йенс Йеремис и Карстен Янкер.
Через четыре года на чемпионате мира в Германии за главный трофей поспорили сборные Франции и Италии. Итальянцы выиграли по пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время. За сборную Италии играл защитник „Интера“ Марко Матерацци, получивший в том финале знаменитый удар в грудь от Зинедина Зидана. За „трехцветных“ на том турнире играл защитник Вилли Саньоль, выступавший за „Баварию“.
В финале ЧМ-2010 сборная Испании обыграла Нидерланды с минимальным счетом. За голландцев играли Марк ван Боммел и Арьен Роббен из „Баварии“, а также Уэсли Снейдер, который выступал за „Интер“.
В финале ЧМ-2014 на поле вышли сразу 10 футболистов из „Интера“ и „Баварии“: три аргентинца из миланского клуба и семь немцев — из мюнхенского. „Интер“ представляли Уго Кампаньяро, Рикардо Альварес и Родриго Паласио, а „Баварию“ — Мануэль Нойер, Филипп Лам, Жером Боатенг, Бастиан Швайнштайгер, Тони Кроос, Марио Гетце и Томас Мюллер.
На прошлом чемпионате мира в России сборная Франции выиграла финал у Хорватии со счетом 4:2. Хорваты Марсело Брозович и Иван Перишич представляли „Интер“, а за французов играл центральный полузащитник „Баварии“ Корентен Толиссо.
Общий счет по количеству игроков в финалах с 1982-го: „Бавария„ 30:21 „Интер“. Это не просто долгая, но и уникальная серия − до 1982 года „Интер“ и „Бавария“ ни разу не были представлены в финале одновременно. Три раза до последнего матча добирались баварцы (1954, 1966, 1974) и четыре — миланцы (1934, 1938, 1958, 1970).