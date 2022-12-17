Неймар отправил Ришарлисону 30 тысяч евро, чтобы он свел татуировку с его изображением

По данным источника, игрок „ПСЖ“ отправил футболисту „Тоттенхэма“ 30 тысяч евро для выполнения процедуры по удалению тату.

Ранее Ришарлисон сделал татуировку с собой, Роналдо и Неймаром после ЧМ-2022.

Сборная Бразилии в 1/4 финала турнира в Катаре проиграла Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти) и покинула мировое первенство.

На ЧМ-2022 Ришарлисон сыграл за национальную сборную четыре матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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