В Латвии расторгнут договор аренды с телеканалом „Дождь“

Он пояснил, что часть редакции „Дождя“ арендует отдельные помещения в здании, поскольку в то время, когда телеканал хотел начать работу в Латвии, TV3 считал важным шагом дать возможность независимым оппозиционным российским СМИ продолжать работу, учитывая, что они получили необходимые разрешения и лицензии для деятельности в Латвии.

„На основании решения Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) аннулировать лицензию „Дождю“ мы не видим возможности дальнейшего предоставления помещения для носителя, в связи с чем договор аренды будет расторгнут и помещение планируется освободить в январе“, — отметил Позняков.

Эфир телеканала из Латвии прекратился в ночь на 8 декабря — NEPLP отозвал лицензию из-за фразы ведущего Алексея Коростелева о „помощи“ российским мобилизованным и других нарушений. Коростелева уволили с „Дождя“, ему также запретили въезд в Латвию, хотя латвийской визы у ведущего нет, он работает из Грузии.

Претензии латвийского регулятора „Дождь“ назвал „несправедливыми и абсурдными“, телеканал продолжает вещание на YouTube. В поддержку „Дождя“ выступили Латвийская ассоциация журналистов, „Репортеры без границ“ и другие журналистские объединения. К заявлению издания „Медузы“ против отзыва у канала лицензии присоединились крупнейшие российские независимые медиа, а также журналисты и редакции из Латвии, Украины, Литвы, Эстонии, Финляндии, Германии, Армении, Италии, Молдовы, Польши, США и других стран.

Также Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) обратилось к телеканалу „Дождь“ с просьбой разъяснить, чем после решения NEPLP об аннулировании лицензии на вещание будут заниматься сотрудники, которые ранее получили в Латвии рабочие визы.