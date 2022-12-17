Сборная разочарований ЧМ-2022: Нойер, Роналду, Лукаку и другие

Один из сильнейших фланговых защитников мира формально дошел до четвертьфинала со сборной Португалии, но выбыл из стартового состава еще до начала плей-офф. Канселу весь групповой этап был бледен и не создавал даже десятой доли той угрозы, которая исходит от него в „Манчестер Сити“. Другие португальские фланговые защитники Диогу Далот и Рафаэл Геррейру действовали продуктивнее и отметились результативными действиями на турнире.

Вся сборная Бельгии — одно крупное разочарование ЧМ-2022 . Но 35-летний Вертонген даже в ней выделялся своей медлительностью и позиционными просчетами. По слухам, защитник „Андерлехта“ еще и был вовлечен в драку с партнерами по сборной после поражения от Марокко. Если это правда, то Вертонген разочаровывает еще сильнее — ветеран должен успокаивать команду, а не ухудшать и без того скверную атмосферу в раздевалке.

Датчан, как и немцев, все видели в плей-офф чемпионата мира. А от скоростного защитника „Аталанты“ Йоакима Меле ждали такого же яркого шоу, как на Евро-2020: тогда он забил два мяча, отдал одну голевую передачу и вообще поразил Европу фантастически продуктивной игрой. На этот раз он ничем не выделялся из посеревшей датской команды.

За три игры Мануэль пять раз вынимал мяч из своих ворот при совокупном xG соперников 3,4. Усиливает негативный эффект от выступления Нойера его статус — капитан всегда виноват в провале сборной.

Ко многим топ-голкиперам были вопросы на этом турнире: неидеально сыграли, к примеру, Куртуа, Менди и Шмейхель, но Нойер выглядел хуже них. Вратарь немецкой сборной пропустил четыре мяча от Японии и Коста-Рики, хотя все ожидали два сухих матча. Более того, в каждом из этих эпизодов есть вина Нойера, а первый гол костариканцев — стопроцентно его.

Ниже — 11 футболистов, от которых все ждали большего (по версии газеты „ Спорт-Экспресс „). В списке есть три представителя сборной Бельгии, по два — из сборных Германии, Португалии и Уругвая, по одному — из сборных Уэльса и Дании.

Гарет Бэйл, Уэльс

Сборная Уэльса не выглядела явным аутсайдером в группе с Ираном, США и Англией, однако оказалась беспомощной. Единственный гол валлийцев Бэйл забил с пенальти, и вряд ли этим стоит гордиться. Капитан сборной редко угрожал воротам соперников, а в перерыве матча с Англией был справедливо заменен из-за инертной и бесполезной игры.

Федерико Вальверде, Уругвай

Вальверде — полноценная звезда мирового футбола из мадриского „Реала“, автор голевой передачи в финале Лиги чемпионов-2022. Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в 100 миллионов евро, но в Катаре Вальверде не играл и на десять. Может быть, дело в слишком глубокой позиции или в том, что партнеры по сборной Уругвая — не уровня „Реала“. В любом случае от Вальверде ждали большего, а он не смог даже вывести Уругвай из простой группы в плей-офф.

Томас Мюллер, Германия

Немецкая атака сыграла лучше обороны на чемпионате мира. Мусиалу, Сане, Хаверца или Гнабри трудно назвать разочарованием, но Мюллер сделал мало полезного. Он выходил в основном составе в каждом из трех матчей, однако в играх с Японией и Испанией даже ни разу не пробил по воротам. Да и с ролью отвлекающего маячка Мюллер тоже не справился, раз Германия вылетела.

Кевин Де Брейне, Бельгия

Полузащитник „Манчестер Сити“ был традиционно старателен, не совершал грубых ошибок и создавал моменты для партнеров. Он точно не был худшим в сборной Бельгии, но у нас сборная разочарований, а не плохих игроков. И тут есть два весомых аргумента против: ноль голов, ноль голевых передач.

Дарвин Нуньес, Уругвай

Форвард „Ливерпуля“ мечтает забыть о минувшей осени. Он тяжело адаптируется в новом клубе и провалил чемпионат мира. Кавани и Суарес постарели, поэтому именно на Нуньеса в Уругвае возлагали основные надежды. Но за три матча Дарвин лишь раз попал в протокол, когда получил желтую карточку в начале встречи с Ганой.

Ромелу Лукаку, Бельгия