Умер легендарный футболист и тренер Синиша Михайлович

В 2019 году Михайловичу поставили диагноз „лейкемия“. Специалист прошёл лечение, после которого болезнь отступила. Весной 2022 года у него случился рецидив. Отметим, что всё это время Михайлович продолжал тренерскую карьеру. Сообщает „Чемпиоат“.

Синиша Михайлович не смог побороть болезнь, о его смерти сообщает Twitter Фиорентины.

Михайлович в бытность игрока выступал на позиции защитника. Он играл в составе „Црвены Звезды“, „Ромы“, но больше всего известен по выступлением за „Лацио“ (1998-2004). Завершил карьеру Михайлович в 2006 году в составе „Интера“. На международном уровне Михайлович сначала представлял Югославию, а затем — команду Сербии и Черногории.

В 2006 году начал карьеру тренера, став помощником в „Интере“. После он работал в „Фиорентине“, сборной Сербии, „Сампдории“, „Торино“. Последние три сезона Михайлович руководил „Болоньей“, которую покинул в начале сентября 2022 года.

За сборную Югославии Михайлович провел 63 матча и забил 9 гол. С командой он играл на ЧМ-1998 (1/4 финала) и на Евро-2000 (1/8 финала). Михайлович был известным исполнителем штрафных ударов.