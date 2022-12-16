Глава ФИФА назвал ЧМ в Катаре лучшим в истории по охвату аудитории

„Общая посещаемость турнира уже составила 3,27 млн зрителей, на ЧМ-2018 было 3,03 млн на всех матчах, а здесь еще пройдут две игры“, — сказал Инфантино на пресс-конференции. Показатели трансляций Инфантино назвал „невероятным успехом“. „Мы приближаемся к отметке в 5 млрд“, — сказал глава ФИФА.

Также глава ФИФА сказал, что фестиваль болельщиков посетили 1,7 млн человек — почти 80 тыс. ежедневно. Больше всего болельщиков приехало из Саудовской Аравии, Индии, США, Великобритании и Мексики.



Общее число тех, кто посмотрел дома хотя бы одну минуту телевизионных трансляций ЧМ-2018, составило 3,262 млрд человек, еще примерно 309,7 млн зрителей смотрели трансляции на цифровых платформах, в общественных местах, барах и ресторанах.



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