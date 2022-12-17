Хорватия заняла третье место, обыграв Марокко 2:1

Хорватия - Марокко 2:1

Команды не стали отсиживаться в обороне и с первых минут провели несколько атак, но первыми забили хорваты. Уже на 7-й минуте Перишич головой сбросил мяч в центр штрафной, и Гвардиол в красивом прыжке открыл счет в матче. Марокканцы не стали паниковать и спустя две минуты счет сравняли. Марокканцы разыграли штрафной, а Дари мощно пробил головой в ворота. Пропущенный гол не смутил хорватов, они продолжили прессинговать и создавать опасные моменты у ворот марокканцев, но снова выйти вперед долго не удавалось. На 41-й минуте мощный прессинг хорватов все таки принес свои плоды. Оршич в касание с угла штрафной забил гол-красавец, пробив в дальнюю девятку и мяч от штанги залетел в ворота. Команды провели очень яркий первый тайм, благодаря отсутствию давление и скованности.

В начале второго тайма хорватские футболисты продолжили прессинговать и контратаковать марокканцев, которые очень неуверенно играют в обороне. Большие проблемы у марокканцев, сразу несколько травм у сборной, с поля ушел: Эль-Ямика, Дари, Эль-Ханнуса. На 75-й минуте марокканцы были близки к тому, чтобы счет сравнять. Эн-Несири не смог пробить Ливаковича с пары метров. У Марокко было несколько опасных моментов, но и хорваты не отставали. На пятой добавленной минуте Насери не попал по воротам ударом головой. В итоге марокканцам не удалось забить желанный гол. Африканская сказка закончилась. Кажется, Марокко и так прыгнуло выше головы, заняв четвертое место.



До матча:

Сегодня на стадионе „Халифа“ в Дохе состоится один из решающих матчей чемпионата мира в Катаре, сборные Хорватии и Марокко сыграют матча за третье место.