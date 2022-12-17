ИНТЕРВЬЮ | Вице-спикер Верховной Рады Украины: чем больше и интенсивнее нам будут помогать наши партнеры, тем быстрее война закончится

Какая сейчас ситуация в западных частях Украины? Некоторым может показаться, что люди живут там относительно нормальной жизнью, за исключением перебоев с отоплением и электричеством. Так ли это?

В восточной части продолжаются ракетные обстрелы. Также энергосистема едина для всей Украины, так что в этом плане проблемы тоже есть. Кроме того, сложилась непростая ситуация с внутренней миграцией - люди перемещались из восточной Украины в западную. Однако это продолжается с начала войны, так что теперь уже понятно, где людям жить и работать. В Киеве же продолжает жить 75 процентов населения, жившего там до войны. Несмотря на постоянные перебои с электричеством продолжает работать малый бизнес, сервисы, офисы крупных компаний. Деловая жизнь, какой она может быть в таких условиях, максимально активна.