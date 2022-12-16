ЧМ-2022 по футболу
16.12.2022, 16:43

Во Франции жестоко избили человека, который мог насмерть задавить болельщика-подростка

 
ФОТО: Vladimir MILIVOJEVIC/SIPA | Scanpix

Во Франции госпитализирован мужчина, предположительно, сбивший на машине марокканского болельщика-подростка. Мужчину жёстко избили друзья этого подростка, который в результате ДТП погиб, информирует Actu.

Согласно сведениям источника, в больнице мужчину охраняют представители полиции.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как к автомобилю, в котором находились болельщики французской сборной, подошли неизвестные и стали срывать флаг национальной команды, торчащий из окна. Водитель попытался развернуть машину и сбил 14-летнего мальчика, после чего скрылся, оставив подростка на месте аварии.

Позднее мальчика доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Правоохранительные органы Франции идентифицировали водителя, который насмерть сбил мальчика-подростка во время фанатских беспорядков, информирует BFMTV.

Источник - Чемпионат

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