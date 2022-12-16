Во Франции жестоко избили человека, который мог насмерть задавить болельщика-подростка
Во Франции госпитализирован мужчина, предположительно, сбивший на машине марокканского болельщика-подростка. Мужчину жёстко избили друзья этого подростка, который в результате ДТП погиб, информирует Actu.
Согласно сведениям источника, в больнице мужчину охраняют представители полиции.
На видео, распространенном в социальных сетях, видно, как к автомобилю, в котором находились болельщики французской сборной, подошли неизвестные и стали срывать флаг национальной команды, торчащий из окна. Водитель попытался развернуть машину и сбил 14-летнего мальчика, после чего скрылся, оставив подростка на месте аварии.
Позднее мальчика доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
Правоохранительные органы Франции идентифицировали водителя, который насмерть сбил мальчика-подростка во время фанатских беспорядков, информирует BFMTV.
Источник - Чемпионат