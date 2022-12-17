ВИДЕО | Кабанчик из последних сил пробивается через глубокий снег. Суровой зимой эти животные могут погибнуть

Шторм усложнил передвижение не только людям. На видеозаписи камеры наблюдения охотников Кыргсааре видно, как попавший в объектив кабан еле-еле прокладывает себе дорогу в сугробах.

Некоторым лесным животным, таким как кабаны или косули, приходится с трудом находить себе в глубоком снегу пропитание и место для ночлега. Чего, например, не скажешь про лося, для котого это не является большой проблемой.

„Кабаны привыкли к теплой погоде и могут при таких зимах выжить только благодаря подкормке со стороны человека“, - сообщают охотники.