17.12.2022, 21:30
ВИДЕО | Кабанчик из последних сил пробивается через глубокий снег. Суровой зимой эти животные могут погибнуть(1)
ФОТО: | Shutterstock
Глубокий снежный покров может стать для некоторых диких животных проблемой, как это видно на видеозаписи Общества охотников волости Кыргсааре (Хийумаа).
Шторм усложнил передвижение не только людям. На видеозаписи камеры наблюдения охотников Кыргсааре видно, как попавший в объектив кабан еле-еле прокладывает себе дорогу в сугробах.
Некоторым лесным животным, таким как кабаны или косули, приходится с трудом находить себе в глубоком снегу пропитание и место для ночлега. Чего, например, не скажешь про лося, для котого это не является большой проблемой.
„Кабаны привыкли к теплой погоде и могут при таких зимах выжить только благодаря подкормке со стороны человека“, - сообщают охотники.