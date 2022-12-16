Аргентина выиграет чемпионат мира по футболу. Фанаты Месси нашли верную примету

Закономерность связана французским клубом „Пари Сен-Жермен“, пишет Rus.delfi.lv.

Дело в том, что после того как в 2001 году Роналдиньо перешел в „ПСЖ“, он выиграл ЧМ-2002 с Бразилией.

В 2017 году Мбаппе перешел из „Монако“ в тот же парижский клуб — год спустя он стал чемпионом мира.

Месси перешел в „ПСЖ“ в 2021 году…

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