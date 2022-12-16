16.12.2022, 12:16
Аргентина выиграет чемпионат мира по футболу. Фанаты Месси нашли верную примету(4)
ФОТО: | Scanpix
Лео Месси в это воскресенье сыграет свой последний матч на чемпионатах мира — Аргентина в финале сыграет с Францией. Кто возьмет главный трофей? Почитатели таланта Месси обнаружили интересную закономерность.
Закономерность связана французским клубом „Пари Сен-Жермен“, пишет Rus.delfi.lv.
Дело в том, что после того как в 2001 году Роналдиньо перешел в „ПСЖ“, он выиграл ЧМ-2002 с Бразилией.
В 2017 году Мбаппе перешел из „Монако“ в тот же парижский клуб — год спустя он стал чемпионом мира.
Месси перешел в „ПСЖ“ в 2021 году…