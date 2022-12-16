Месси — герой Аргентины. Его уважают больше, чем президента. Он волшебник
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес оценил партнёра по национальной команде нападающего Лионеля Месси, назвав его героем страны.
„Когда Месси попросил меня сделать с ним селфи, я испытывал гордость, я поместил это фото в рамку у себя дома. Месси — герой Аргентины. Люди уважают его больше, чем президента. Люди будут сидеть дома по 24 часа, если Месси попросит их. Он образец для подражания. Он очень хороший парень, действительно хороший. У него нет эго, вы понимаете это, когда встречаете его. Это очень хорошо. Его знают все в мире, когда вы встречаете его, вы можете пожать ему руку и просто пойти дальше. Месси или Роналду? Мне правда нужно отвечать? Месси. Но это не потому, что я должен так отвечать, а потому что считаю Месси лучшим. Все знают, что он лучший футболист. Он родился волшебником“, — приводит слова Мартинеса Daily Mail.
Бывший главный тренер „ПСЖ“ Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от руководства нападающим Лионелем Месси в парижском клубе, а также сравнил его с Диего Марадоной. „Я знаю, каково это — руководить Месси, он был у меня в прошлом сезоне в „ПСЖ“. Он олицетворял для меня то же самое, что и Марадона. Вы восхищаетесь им на расстоянии и думаете, что он лучший игрок в мире. Он относится к тому типу игроков, которые, когда играют в футбол, вызывают у вас улыбку и чувство гордости. Вы можете назвать его особенным, сверхчеловеком или суперигроком. И когда вы встречаете таких игроков, как Марадона, вы можете только восхищаться ими. Так что Месси — игрок, который знает всё. У него есть способность точно понимать, что происходит на поле и что от него нужно команде. И если он у вас есть, как и в случае с Марадоной, вы должны наслаждаться этим. Видеть его там, тренирующимся с тобой 90 минут или два часа, это невероятно. Так что для меня это был удивительный опыт — иметь возможность делить с ним тренировочную площадку. Собственная мотивация Месси удивительна. Вы не найдёте более конкурентоспособного игрока, чем он или Марадона. Они ненавидят проигрывать даже больше, чем обычные игроки. У них есть способность быть готовыми к соперничеству в каждой отдельной игре, в каждой отдельной сфере своей жизни. Месси готов прийти первым на тренировочную площадку, чтобы быть готовым выйти на поле“, — написал Почеттино для The Athletic.
Месси на чемпионате мира в Катаре забил пять голов и сделал три голевые передачи в шести матчах Аргентины на турнире, чем помог своей национальной команде пробиться в финал мундиаля 2022 года, в котором аргентинцы сыграют со сборной Франции в воскресенье, 18 декабря. Начало матча – в 17:00.
Источник - Чемпионат