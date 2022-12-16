Месси — герой Аргентины. Его уважают больше, чем президента. Он волшебник

„Когда Месси попросил меня сделать с ним селфи, я испытывал гордость, я поместил это фото в рамку у себя дома. Месси — герой Аргентины. Люди уважают его больше, чем президента. Люди будут сидеть дома по 24 часа, если Месси попросит их. Он образец для подражания. Он очень хороший парень, действительно хороший. У него нет эго, вы понимаете это, когда встречаете его. Это очень хорошо. Его знают все в мире, когда вы встречаете его, вы можете пожать ему руку и просто пойти дальше. Месси или Роналду? Мне правда нужно отвечать? Месси. Но это не потому, что я должен так отвечать, а потому что считаю Месси лучшим. Все знают, что он лучший футболист. Он родился волшебником“, — приводит слова Мартинеса Daily Mail.

Бывший главный тренер „ПСЖ“ Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от руководства нападающим Лионелем Месси в парижском клубе, а также сравнил его с Диего Марадоной. „Я знаю, каково это — руководить Месси, он был у меня в прошлом сезоне в „ПСЖ“. Он олицетворял для меня то же самое, что и Марадона. Вы восхищаетесь им на расстоянии и думаете, что он лучший игрок в мире. Он относится к тому типу игроков, которые, когда играют в футбол, вызывают у вас улыбку и чувство гордости. Вы можете назвать его особенным, сверхчеловеком или суперигроком. И когда вы встречаете таких игроков, как Марадона, вы можете только восхищаться ими. Так что Месси — игрок, который знает всё. У него есть способность точно понимать, что происходит на поле и что от него нужно команде. И если он у вас есть, как и в случае с Марадоной, вы должны наслаждаться этим. Видеть его там, тренирующимся с тобой 90 минут или два часа, это невероятно. Так что для меня это был удивительный опыт — иметь возможность делить с ним тренировочную площадку. Собственная мотивация Месси удивительна. Вы не найдёте более конкурентоспособного игрока, чем он или Марадона. Они ненавидят проигрывать даже больше, чем обычные игроки. У них есть способность быть готовыми к соперничеству в каждой отдельной игре, в каждой отдельной сфере своей жизни. Месси готов прийти первым на тренировочную площадку, чтобы быть готовым выйти на поле“, — написал Почеттино для The Athletic.