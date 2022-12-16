В пожаре под Лионом погибли 10 человек, в том числе пять детей

В многоквартирном доме во французском городе Во-ан-Велен, в ночь на пятницу, 16 декабря, вспыхнул пожар. В результате погибли как минимум 10 человек, в том числе 5 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Еще 4 человека тяжело ранены, а 10 человек, включая двух пожарных, получили незначительные ранения, сообщила префектура региона Овернь - Рона - Альпы.