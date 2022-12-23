ВИДЕО | Берите пример: таллиннская молодежь сортирует мусор и радуется научным открытиям в сфере энергии будущего

По словам гимназистов, их сверстники носят с собой бутылку для воды и термос, чтобы не покупать стаканчики. Также ребята стараются сортировать мусор: бумагу, пластик, стекло и бытовые отходы класть в разные урны. Хоть и признались, что в этом вопросе многое зависит от родителей.

Поездкам на велосипеде молодые люди предпочли бы общественный транспорт, поскольку он организован удобнее, а вот собственными автомобилями молодое поколение обзаводиться не собирается – это вложение денег, которое, по их мнению, не дает ничего хорошего, кроме, разве что, удобства передвижения.

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