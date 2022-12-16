Симуляция или нарушение прав? Пенитенциарная служба Грузии опубликовала кадры Саакашвили в клинике

„Вчера система окончательно опозорилась на весь мир. Хочу обратиться ко всем, кто считает себя человеком с достоинством. Я надеюсь на вашу человечность. Видели ли вы в какой-либо стране мира, включая Россию, такую ​​дикость и безобразие?“ - так отреагировал на обнародование видеозаписей сам Саакашвили.

В заявлении, которое было опубликовано на странице Саакашвили в Facebook, экс-президент говорит, что больше всего ему жаль персонал клиники, и, чтобы с ним ни случилось, меньше всего в этом будут виноваты они.

„Что касается меня, то вы можете осуществить анонсированный вами план убийства, но сломить меня не сможете“, - заявил Саакашвили.

Записи с камер слежения общей продолжительностью в десять с половиной минут были опубликованы вечером 14 декабря. Они сделаны в разное время и на некоторых из них не видны даты.

На беззвучных записях отражены разные действия Саакашвили в клинике „Вивамеди“- он то ест, то лежит и тяжело дышит, то падает с кровати, то что-то кричит персоналу и бросает разные предметы. В конце, в записи, датированной 12 декабря этого года, он передвигается уже с помощью ходунков.

Саакашвили, который сейчас имеет украинское, а не грузинское гражданство, уже больше года находится в заключении. Он был задержан вскоре после возвращения в Грузию осенью прошлого года. В мае этого года его из тюрьмы в городе Рустави перевели в клинику „Вивамеди“ в Тбилиси.

В Грузии он обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них еще до возвращения в Грузию он был заочно приговорен к шести годам заключения.

Сам Саакашвили называет себя „узником Путина“ и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам.

„Защита имиджа Грузии“

Близкие и сторонники Саакашвили уже давно бьют тревогу по поводу его состояния, утверждая, что спасти его жизнь можно только отправив его на лечение за границу.