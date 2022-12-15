Советы эмигрантам: как устроить дом вдали от дома

Но какие визы и будущее, когда у нас есть проблемы посерьезнее — я сижу и вздыхаю над сайтом Amazon: покупать миксер или нет? Ведь как же я буду готовить в Латвии домашнее песто и сациви без миксера? Последняя транзакция в моем амазоновском аккаунте была сделана 8 лет назад, из Лондона. Что я делала эти 8 лет, спрашиваешь? Да вот, дорогой Amazon, уехала в 2014 году из Великобритании в Россию, чтобы „быть с родиной в исторические для нее минуты“, бросила купленные миксеры и кружки, парк с утками и белками, работу в местных медиа и запись в районную школу для ребенка.

Ребенка надо было устроить в школу, себя — в жизнь, получить долгосрочную визу, чтобы сына не пришлось экстренно забирать из школы, а себя из жизни по прошествии 90 дней из 180. А еще неплохо было бы не сойти с ума каким-то извилистым образом, не остаться без денег и жилья, как уже осталась без будущего. Да, кстати, будущее тоже надо перепридумать.

В первый час в Риге, после ночи в поезде и многих часов на машине с чемоданами, ребенком и кошкой в каждой из многочисленных рук, я сразу пошла покупать вещи исключительно необходимые для выживания: когтеточку для кошки и пылесос для себя. Мы с ребенком шагали по незнакомым улицам, он бодрился, но через каждый поворот спрашивал: „А я еще увижу папу когда-нибудь?“. Я тоже бодрилась: конечно, увидишь, сейчас мы только купим пылесос и когтеточку. Организму требовался эмигрантский пролактин.

Ибо как пролактин существует для того, чтобы женщина пережила рождение ребенка, так все эти икеи, чашечки, полотенца и, конечно, штопор природа изобрела для спасения психики после переезда.

Тут, конечно, феминистка во мне собралась было возмутиться: что за стереотипы, почему если я женщина, то сразу должна покупать платье? Но феминистку перебили все остальные: действительно, ну какое платье, если можно купить новую швабру и новый шуруповерт?

А ведь всего лишь за год до 2014-го мы жили в другом мире — где кружки и наволочки в новый дом покупаются от радости, а не чтобы утолить тоску. Помню, как положила годовалого ребенка на кровать, с которой еще даже не сняли полиэтилен, укрыла двумя пальто (в квартире были классические британские 15 градусов, которые русские до первых счетов за отопление по привычке повышают до 25, а потом покорно идут за шерстяными носками в MARKS & SPENCER) и, чтобы не плакать, стала писать списки покупок: первым делом, надо купить теплое одеяло, а еще кастрюлю, стулья, игрушки для ванной. И обязательно штопор. Я была очень юной, когда все кажется навсегда.

Теперь я знаю, что все навсегда, пока не кончится совсем.

Потому что где теперь тот лондонский штопор? И лондонские мечты? За последние 10 лет я переезжала (в том числе, из страны в страну и из жизни в жизнь) 10 раз, сейчас собрала скарб в 11-й. Ни одна поварешка не выдержит. Нет, Amazon, на моей родине каждый день исторический, никогда не знаешь, с чем и когда придется расставаться, поэтому обойдемся пока без миксера. Кроме того, без визы, Юля, ты будешь через 90 дней из 180-ти готовить песто и сациви в Кунцево, а уж там и миксер найдется. Думай о важном, Юля.

А я и думаю — стою в магазине и держу в руках совершенно не нужную кружку в то ли дом, то ли прибежище, а перед глазами списки из фейсбука Лиды Мониавы: женские ботинки 38 размер, детские кроссовки 25−26, самокат, любые вещи на младенца до года. Когда Лиду спрашивают, зачем беженцам вещи, которые не кажутся первостепенными, типа самокатов или велосипедов, Лида говорит, что это дает людям ощущение хоть какого-то достоинства и обустроенности. Если у тебя больше нет ничего, включая дом, здорово, если есть хотя бы самокат.

Когда я собирала коробки, моя бывшая коллега, психолог и журналист, которая много лет живет в Канаде, написала мне: возьмите самое ненужное и глупое, но то, что создаст вам ощущение дома в новом месте: картиночки, рамочки, кружку.