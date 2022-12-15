ЕЦБ повысил ставку до максимального уровня за 13 лет

В пресс-релизе ЕЦБ заявил, что планирует повышать ставки на последующих заседаниях, а решение будет зависеть от прогноза по инфляции и экономике. Регулятор считает, что процентные ставки все равно должны будут расти устойчивыми темпами, чтобы достичь уровней, которые обеспечат „своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%“.

„Инфляция остается слишком высокой и будет оставаться выше целевого уровня в течение длительного периода“, — говорится в заявлении ЕЦБ. Совет управляющих „ожидает дальнейшего повышения процентных ставок“.

Также ЕЦБ заявил, что с начала марта 2023 года начнет сокращать свой баланс в среднем на €15 млрд ($16 млрд) в месяц до конца второго квартала 2023 года. Регулятор отметил, что объявит более подробную информацию о сокращении своих активов в феврале и что будет регулярно пересматривать объемы продажи облигаций.

Европейский центральный банк сообщил, что прогнозы по инфляции были „значительно пересмотрены“. Теперь ЕЦБ прогнозирует, что инфляция остается выше своего целевого показателя в 2% вплоть до 2025 года. Средняя инфляция в 2022 году ожидается на отметке 8,4%, в 2023 году — 6,3%, в 2024 году — 3,4%, 2025 году — 2,3%. Тем не менее регулятор считает, что рецессия в регионе будет „относительно недолговечной“.

Годовая инфляция в еврозоне достигла пика в октябре 2022 года на отметке 10,6%, после чего замедлилась в ноябре до 10%.

Повышение ставок — общемировая тенденция центральных банков в борьбе с инфляцией. Вчера, 14 декабря, ФРС США также повысила ключевую ставку на 0,5 п.п. до 4,25–4,5%. Это максимальный уровень с 2007 года. Федрезерв замедлил темпы повышения ставок, до этого четыре раза подряд было повышение на 75 б.п.