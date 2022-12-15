Скончался кенийский охранник, упавший с высоты на стадионе ЧМ-2022 в Катаре

Трагический инцидент случился 9 декабря. 24-летний охранник из Кении Джон Нджу Кибуэ упал с большой высоты на арене „Lusail Iconic Stadium“ вскоре после окончания матча 1/4 финала ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов.

Кибуэ был доставлен в реанимацию. В медицинской справке было указано, что у пострадавшего зафиксирована тяжелая травма головы, а также переломы костей лица и таза, сообщает Sports.ru со ссылкой на CNN.

„Мы с сожалением сообщаем, что, несмотря на усилия врачей, Джон Нджу Кибуэ, к сожалению, скончался 13 декабря после трехдневного пребывания в отделении интенсивной терапии. Его ближайшие родственники были проинформированы. Организаторы турнира в Катаре в срочном порядке расследуют обстоятельства, приведшие к падению, и предоставят дополнительную информацию. Мы также позаботимся о том, чтобы его семья получила все причитающиеся взносы и денежные средства“, – говорится в официальном заявлении властей Катара.

Семья погибшего охранника утверждает, что его работодатель не разъяснял никаких обстоятельств, связанных с инцидентом.

„Мы хотим справедливости. Мы хотим знать, что стало причиной его смерти. Они никогда не присылали нам фотографий, чтобы показать, откуда он упал, и не давали нам никакой другой информации“, – сказала сестра погибшего охранника Энн Ванджиру.

Посольство Кении в Катаре заявило, что оно осведомлено об этом вопросе и оказывает необходимую консульскую помощь в ожидании официальной информации.

7 декабря стало известно что в Катаре во время ЧМ-2022 погиб рабочий-мигрант. Как передает The Athletic, трагический инцидент произошел на пятизвездочном курорте Sealine Beach, где во время группового этапа базировалась сборная Саудовской Аравии.

40-летний филиппинец по имени Алекс лишился жизни в результате падения с погрузочной рампы. Он ударился головой о бетонный пол. На место происшествия прибыл медицинский вертолет, но спасти рабочего не удалось.