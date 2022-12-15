Кошмар во Франции после полуфинала с Марокко: 170 задержанных, погиб 14-летний мальчик

На видео, распространенном в социальных сетях, видно к автомобилю, в котором находились болельщики французской сборной, подошли неизвестные и стали срывать флаг национальной команды, торчащий из окна. Водитель попытался развернуть машину и сбил 14-летнего мальчика, после чего скрылся, оставив подростка на месте аварии.



Позднее мальчика доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.



В ночь на 15 декабря в нескольких городах Европы начались массовые беспорядки после окончания полуфинального матча чемпионата мира по футболу между командами Франция и Марокко (2:0). После окончания игры в соцсетях стали появляться видео о столкновениях фанатов в центре Парижа, Лансе, Амстердаме и других городах.



В центре французского Монпелье полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков из-за начавшихся беспорядков, сообщается на сайте газеты Midi Libre.



14 декабря, перед матчем, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что для обеспечения общественного порядка после матча было привлечено около 10 тыс. сотрудников полиции, из которых около 2,2 тыс. — непосредственно в Париже.



Меры безопасности были усилены в связи с беспорядками, случившимися после предыдущих матчей сборной Марокко во Франции и других европейских странах.

