Гризманн или Мбаппе: кто более значим для сборной Франции?

Франция убрала Марокко на классе. Ну, серьезно, вот не знаю, как писать о том, что старались африканцы, какие молодцы, что не разложились после первого мяча, как били через себя в штангу и как Кунде выносил из ворот. Будто можно было ожидать от сборной, играющей в полуфинале в первый (и, уверен, в последний раз на многие десятки лет) отсутствия старания. И - если уж честно - отсутствия шансов у ворот играющей в эконом-режиме Франции. Мне потому сложно было выдать и комплименты в адрес Англии в четвертьфинале: при 0:0 играла была равна, играли две команды - интроверта, потом Франция забила и скинула обороты, насколько это возможно. А пропустив - опять чуть добавила, забила и снова дала сопернику показать, что там же куча звёзд самой АПЛ играет.



Вот и с Марокко тоже так вышло. Ну, с поправкой, что судья решил не баловать андердогов пенальти, хоть и была возможность для этого. Был бы это товарняк или там матч ПСЖ в Лиге 1 никто бы и не обратил внимания.



И, да, немного начинает доставать восхищение Гризманном как лучшим игроком чемпионата. Да, очень хорош, но серьезно ставить его выше Мбаппе можно только если очень хотеть показать себя как эксперта. Хот-тейк на тему - мой антитезис к „без Мбаппе сборная могла бы играть, а без Гризманна - никак“ звучит как „без Мбаппе эта команда и из группы могла бы не выйти/выйти не с первого места со всеми вытекающими“.



Путь Килиана вообще напоминает путь Роналдо на ЧМ-2002, единственный матч из тех, где не показывал экстракласс - четвертьфинал против Англии. Вот и вчера дважды его появления в штрафной приводили к голам. Да и как 20 лет назад перед полуфиналами было столько инфомусора на тему, какие хорошие андердоги, а потом фавориты просто убрали из в одну калитку в полуфиналах.



Жду от Мбаппе дубля в финале, в общем.