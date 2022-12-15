ВИДЕО | Макрон о финале ЧМ-2022: „Франция выиграет. Горжусь этой командой“(1)
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал победу национальной команды над Марокко (2:0) в матче полуфинала ЧМ-2022, подтвердив, что собирается лично присутствовать на финальном матче с командой Аргентины.
В среду сборная Франции со счетом 2:0 обыграла сборную Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира, который прошел на стадионе „Эль-Байт“ в Эль-Хауре.
„Нашим соотечественникам нужна простая и чистая радость, её даёт спорт и футбол в частности. Сейчас мне намного лучше, чем полтора часа назад. Мы иногда терпели, но увидели очень классную команду. Огромное спасибо нашему тренеру Дидье Дешаму и этой команде, которая на самом деле представляет собой смесь нескольких поколений — и это здорово. Дешам в третьем финале, и он их выигрывает! Очевидно, что Дешам должен остаться! Я очень горжусь этой французской командой“, — приводит слова Макрона RMC Sport.
Президент Франции Эммануэль Макрон отпраздновал вместе с футболистами триумф во втором полуфинальном матче ЧМ-2022 в Катаре, передает Tengri Sport.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Макрон зашел также в раздевалку команды Марокко. Президент Франции назвал одного из лидеров африканской сборной Софиана Амрабата „лучшим полузащитником турнира“.
Макрон вместе с игроками сборной Франции отмечает в раздевалке выход в финал чемпионата мира:
В финале ЧМ-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря и начнется в 17:00.