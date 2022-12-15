ВИДЕО | Макрон о финале ЧМ-2022: „Франция выиграет. Горжусь этой командой“

„Нашим соотечественникам нужна простая и чистая радость, её даёт спорт и футбол в частности. Сейчас мне намного лучше, чем полтора часа назад. Мы иногда терпели, но увидели очень классную команду. Огромное спасибо нашему тренеру Дидье Дешаму и этой команде, которая на самом деле представляет собой смесь нескольких поколений — и это здорово. Дешам в третьем финале, и он их выигрывает! Очевидно, что Дешам должен остаться! Я очень горжусь этой французской командой“, — приводит слова Макрона RMC Sport.