Бразилии предъявлен иск за издевательство над котом на ЧМ-2022

Как сообщалось, 8 декабря перед четвертьфиналом ЧМ-2022 на пресс-конференцию пришел бразильский нападающий Винисус Жуниорс. Игрок спокойно общался с журналистами, но в какой-то момент рассмеялся. Оказалось, что на стол запрыгнул серый кот.

Пресс-атташе сборной Бразилии Винисиус Родригес сначала погладил кота, а потом взял животное за шкирку и за спину и сбросил со стола. На возгласы журналистов из зала, сотрудник сказал, что не сделал коту ничего плохого. Инцидент, случившийся на глазах у представителей ведущих мировых СМИ, получил широкую огласку и вызвал волну возмущения.

Группа бразильских неправительственных организаций совместно с Национальным форумом защиты животных и обороны Бразилии подали иск против Бразильской футбольной конфедерацию (CFB) на один миллион реалов (200 тысяч долларов).

Они также потребовали публичных извинений и организации программы по обучению работников CFB охране окружающей среды и уходу за животными.