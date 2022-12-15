Роналду поссорился со своим агентом

Обладатель пяти „Золотых мячей“ поссорился с известным агентом Жорже Мендешем. Как утверждает испанское издание AS, конфликт возник из-за того, что Роналду хочет продолжить карьеру в клубе, который участвует в Лиге чемпионов.

Однако Мендеш не может гарантировать такого перехода. Он вел переговоры с „Челси“ и „Ньюкаслом“, но ни один из английских клубов не проявил особого энтузиазма в отношении подписания 37-летнего Роналду.

Сообщается, что отношения Криштиану Роналду с Жорже Мендешем достигли точки кипения после ухода нападающего из „Манчестер Юнайтед“ в прошлом месяце.

Единственное предложение о трансфере Роналду сделал саудовский „Аль-Наср“. Сообщалось, что доходы игрока в случае перехода составят 200 миллионов евро в год.

С 1 января он может присоединиться к новой команде, однако договоренностей еще нет ни с одним из клубов. Из-за высоких требований игрока по зарплате европейские клубы не решаются подписать его, и его агент ищет альтернативные варианты.



Отмечается, что подобные моменты в отношениях Роналду и Мендеша уже случались несколько раз. Агент и игрок относятся друг к другу почти как отец и сын, поэтому им удавалось уладить проблемы.