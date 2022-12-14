В Госдуме предложили отменить наказание за преступления, совершенные „в интересах“ РФ на оккупированных территориях Украины

В законопроекте идет речь о деяниях, совершенных на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года, то есть даты формальной аннексии Кремлем украинских территорий.

Но эта дата указана лишь в одной части статьи, так что при буквальном прочтении законопроект не устанавливает временных границ для отказа от уголовного преследования, отмечает издание.

В следующей части законопроект содержит такую норму:

Не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, но было направлено на защиту интересов РФ, ДНР, ЛНР либо охраняемых законом интересов граждан или организаций РФ, ДНР, ЛНР, населения и организаций Запорожской области, Херсонской области.

Адвокат Михаил Беньяш назвал эту норму „абсолютно жуткой“: „Получается, судья сможет освободить человека от уголовной ответственности за абсолютно любое преступление. Просто потому что сочтет действие направленным „в защиту интересов Российской Федерации“».

Пояснений того, что именно значит „в интересах РФ“, в законопроекте нет, пишет „Медуза“.