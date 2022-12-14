ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (294-й день) | Владимир Зеленский обвинил Россию в экоциде

В Минобороны Великобритании полагают, что в России имеет место противостояние между группировками в силовых ведомствах , которое, вероятно, распространяется на верхушку российской военной иерархии. В частности, о продолжающихся „напряженных дебатах о ведении войны“ свидетельствуют комментарии Игоря Гиркина (Стрелкова), заявившего о „кризисе стратегического планирования“ российских действий в Украине, говорится в ежедневной сводке британского оборонного ведомства со ссылкой на разведданные.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в экоциде в своем обращении к парламенту Новой Зеландии. „На сегодняшний день 174 тысяч кв. км украинской территории загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами. Морская акватория Черного и Азовского морей также загрязнена минами и потеряла сотни тысяч живых существ, погибших в результате боевых действий и активности российского военного флота“, - отметил он. „Все это и другие проявления российской экоцидной политики будут иметь прямые негативные последствия для миллионов людей, для нашего региона и соседних“, - сказал глава государства.

Украинские силы ПВО во время утренней атаки на Киев и Киевскую область сбили все 13 дронов-камикадзе , сообщил президент Владимир Зеленский. „Это утро террористы начали с 13 „шахедов“. По предварительной информации, все 13 сбиты нашими украинскими силами ПВО. Молодцы! Горжусь! „, - сказал он, обращаясь к согражданам, призвав их не забывать о сиренах.

По данным утренней сводки Генштаба ВСУ , за минувшие сутки украинские силы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Новоселовское, Краснопоповка, Серебрянское и Белогоровка Луганской области, а также в Белогоровке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Курдюмовке, Невельском, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области. Российские войска нанесли 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 - по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, россияне совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Европарламенте прошла церемония вручения премии „За свободу мысли“ имени Андрея Сахарова, присужденная в 2022 году украинскому народу в лице президента Владимира Зеленского и других избранных его представителей, а также гражданского общества. При присуждении награды Президиум Европарламента отметил „невероятные потери украинского народа в виде человеческих жертв и разрушенных городов и деревень“ и его борьбу за защиту родины, суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также за свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности. Кроме того, в Страсбурге заявили о мужестве, стойкости и преданности своему народу украинского президента и общественных институтов. На торжественной церемонии в Страсбурге украинский президент Зеленский выступил с видеообращением. Собравшиеся почтили минутой молчания память об украинцах, погибших в развязанной Россией войне против Украины. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро.

В ходе очередного обмена пленными в Украину вернулись 64 военнослужащих ВСУ , а также воевавший на украинской стороне гражданин США Мурекези Суеди, сообщил глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, возвращены тела четырех погибших. По словам Ермака, освобожденные офицеры, рядовые и сержанты воевали на Донецком и Луганском направлении, участвовали в обороне Бахмута.

Вторжение России в Украину должно, хотя бы и заочно, рассматриваться специальным трибуналом, считает президент Латвии Эгилс Левитс . По его мнению, это необходима, чтобы обезопасить глобальную систему и конфисковать российские активы за рубежом, необходимые для восстановления Украины. В интервью Bloomberg TV он подчеркнул, что нападение России на Украину „является грубейшим нарушением международного права с 1945 года“.

Российские войска обстреляли из РСЗО здание Херсонской областной военной администрации , сообщил днем заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, повреждены два этажа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Минобороны РФ утверждает, что российские войска нанесли удар по колонне резервов ВСУ в под Стельмаховкой Луганской области, а также уничтожили пять украинских диверсионных групп в районах Дибровы в Луганской области и Торского в Донецкой области. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на этом направлении убиты и ранены более 60 украинских военных, подбиты БМП и два пикапа.

По его информации, в Краматорске уничтожены пункт управления группировки войск ВСУ „Лиман“ и крупный склад боеприпасов.

Конашенков заявил также, что на Купянском направлении убиты до 100 военнослужащих ВСУ, уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов. Потери армии Украины на южно-донецком направлении составили, по данным российского командования, до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Тема рождественского или новогоднего перемирия в ходе войны в Украине не стоит на повестке дня в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, не рассматривает ли Москва вопрос подобного перемирия и готова ли откликнуться, если от Киева поступит соответствующее предложение. По словам Пескова, никаких предложений об этом „ни от кого не поступало“, передает „Интерфакс“.

Депутаты Европарламента согласовали изменение регламента, позволяющее в 2023 году перечислить Украине пакет помощи в размере 18 миллиардов евро, после того как Венгрия наложила вето на первоначальное предложение. Прибегнув к так называемой срочной процедуре, Европарламент принял предложенное Советом ЕС изменение в регламенте „Макрофинансовая помощь плюс“, позволяющее государствам-членам выступать в качестве гарантов кредита. Речь идет о кредитах с 10-летним льготным периодом на финансирование неотложных потребностей Украины и восстановление критически важной инфраструктуры.