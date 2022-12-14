ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (294-й день) | Владимир Зеленский обвинил Россию в экоциде
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
По данным утренней сводки Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы отразили российские атаки в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Новоселовское, Краснопоповка, Серебрянское и Белогоровка Луганской области, а также в Белогоровке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Курдюмовке, Невельском, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области. Российские войска нанесли 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 - по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Кроме того, россияне совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Украинские силы ПВО во время утренней атаки на Киев и Киевскую область сбили все 13 дронов-камикадзе, сообщил президент Владимир Зеленский. „Это утро террористы начали с 13 „шахедов“. По предварительной информации, все 13 сбиты нашими украинскими силами ПВО. Молодцы! Горжусь! „, - сказал он, обращаясь к согражданам, призвав их не забывать о сиренах.
Владимир Зеленский обвинил Россию в экоциде
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в экоциде в своем обращении к парламенту Новой Зеландии. „На сегодняшний день 174 тысяч кв. км украинской территории загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами. Морская акватория Черного и Азовского морей также загрязнена минами и потеряла сотни тысяч живых существ, погибших в результате боевых действий и активности российского военного флота“, - отметил он. „Все это и другие проявления российской экоцидной политики будут иметь прямые негативные последствия для миллионов людей, для нашего региона и соседних“, - сказал глава государства.
В Минобороны Великобритании полагают, что в России имеет место противостояние между группировками в силовых ведомствах, которое, вероятно, распространяется на верхушку российской военной иерархии. В частности, о продолжающихся „напряженных дебатах о ведении войны“ свидетельствуют комментарии Игоря Гиркина (Стрелкова), заявившего о „кризисе стратегического планирования“ российских действий в Украине, говорится в ежедневной сводке британского оборонного ведомства со ссылкой на разведданные.
Российские войска обстреляли из РСЗО здание Херсонской областной военной администрации, сообщил днем заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, повреждены два этажа. По предварительной информации, пострадавших нет.
Вторжение России в Украину должно, хотя бы и заочно, рассматриваться специальным трибуналом, считает президент Латвии Эгилс Левитс. По его мнению, это необходима, чтобы обезопасить глобальную систему и конфисковать российские активы за рубежом, необходимые для восстановления Украины. В интервью Bloomberg TV он подчеркнул, что нападение России на Украину „является грубейшим нарушением международного права с 1945 года“.
В ходе очередного обмена пленными в Украину вернулись 64 военнослужащих ВСУ, а также воевавший на украинской стороне гражданин США Мурекези Суеди, сообщил глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, возвращены тела четырех погибших. По словам Ермака, освобожденные офицеры, рядовые и сержанты воевали на Донецком и Луганском направлении, участвовали в обороне Бахмута.
В Европарламенте прошла церемония вручения премии „За свободу мысли“ имени Андрея Сахарова, присужденная в 2022 году украинскому народу в лице президента Владимира Зеленского и других избранных его представителей, а также гражданского общества. При присуждении награды Президиум Европарламента отметил „невероятные потери украинского народа в виде человеческих жертв и разрушенных городов и деревень“ и его борьбу за защиту родины, суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также за свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности. Кроме того, в Страсбурге заявили о мужестве, стойкости и преданности своему народу украинского президента и общественных институтов. На торжественной церемонии в Страсбурге украинский президент Зеленский выступил с видеообращением. Собравшиеся почтили минутой молчания память об украинцах, погибших в развязанной Россией войне против Украины. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро.
Минобороны РФ утверждает, что российские войска нанесли удар по колонне резервов ВСУ в под Стельмаховкой Луганской области, а также уничтожили пять украинских диверсионных групп в районах Дибровы в Луганской области и Торского в Донецкой области. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, на этом направлении убиты и ранены более 60 украинских военных, подбиты БМП и два пикапа.
По его информации, в Краматорске уничтожены пункт управления группировки войск ВСУ „Лиман“ и крупный склад боеприпасов.
Конашенков заявил также, что на Купянском направлении убиты до 100 военнослужащих ВСУ, уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина и шесть пикапов. Потери армии Украины на южно-донецком направлении составили, по данным российского командования, до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Тема рождественского или новогоднего перемирия в ходе войны в Украине не стоит на повестке дня в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, не рассматривает ли Москва вопрос подобного перемирия и готова ли откликнуться, если от Киева поступит соответствующее предложение. По словам Пескова, никаких предложений об этом „ни от кого не поступало“, передает „Интерфакс“.
Депутаты Европарламента согласовали изменение регламента, позволяющее в 2023 году перечислить Украине пакет помощи в размере 18 миллиардов евро, после того как Венгрия наложила вето на первоначальное предложение. Прибегнув к так называемой срочной процедуре, Европарламент принял предложенное Советом ЕС изменение в регламенте „Макрофинансовая помощь плюс“, позволяющее государствам-членам выступать в качестве гарантов кредита. Речь идет о кредитах с 10-летним льготным периодом на финансирование неотложных потребностей Украины и восстановление критически важной инфраструктуры.
От российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре страдают около семи миллионов детей; практически каждый ребенок в стране не имеет постоянного доступа к электричеству, отоплению и воде, говорится в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Речь идет не только о том, что дети мерзнут от сильного холода, но и о том, что они не могут учиться в интернете, при том что уроки онлайн - это для многих школьников единственный доступ к образованию, так как многие школы повреждены или разрушены, указывает ЮНИСЕФ.
Из-за нападения России на Украину за границу выехали 7,9 млн украинцев, то есть 20 процентов населения страны, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в ходе доклада в медиацентре „Украина-Укринформ“. „4,9 млн граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами внутри нашего государства, из них 30 процентов - это пенсионеры и лица с инвалидностью. Фактически каждая вторая семья имеет одного или более детей“, - приводит слова Лубинца „Украинская правда“. По данным омбудсмена, 13 миллионов граждан остаются в районах интенсивных боевых действий и на оккупированных территориях. Из населенных пунктов, находящихся на грани гуманитарной катастрофы, вывезено 46 тысяч украинцев.
74 процента населения стран - членов Евросоюза одобряют поддержку Украины со стороны Брюсселя, свидетельствуют данные опроса Eurobarometer, проведенного между 12 октября и 7 ноября по заказу Европарламента. При этом предоставление Украине помощи одобряют большинство граждан в 24 странах-членах ЕС, в пяти из них уровень поддержки превышает 90 процентов: в Швеции (97%), Финляндии (95%), Нидерландах (93%), Португалии (92%) и Дании (92%). Лишь в трех странах уровень поддержки Украины ниже 50 процентов - в Словакии (49%), Греции (48%) и Болгарии (48%).
По данным вечерней сводкиГенштаба ВСУ российские войска сосредотачивают усилия на наступательных действиях в Бахмутском и Авдеевском направлениях, нанеся в течение суток 23 авиационных и 7 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Курахово и Константиновки Донецкой области. Было совершено также более 10 обстрелов из РСЗО, в том числе и по Херсону, говорится в вечерней сводке Генштаба.
Украинское командование подтвердило огневое поражение 12 декабря района сосредоточения российских войск возле Вербового Запорожской области, где было уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа.
В течение текущих суток украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям российских ЗРК. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления и 8 районов сосредоточения личного состава врага, указывается в сводке.