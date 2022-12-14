В Европарламенте вручили премию Сахарова украинскому народу

На торжественной церемонии в Страсбурге выступил с видеообращением президент Украины Владимир Зеленский. Собравшиеся почтили минутой молчания память об украинцах, погибших в развязанной Россией войне против Украины.

Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро, она вручена украинскому народу в лице Владимира Зеленского и других избранных его представителей, а также гражданского общества.

В Страсбурге отметили мужество и борьбу украинцев за суверенитет своей страны

Лауреата премии Сахарова 2022 года Европарламент объявил в октябре. Президиум ЕП, в который входят председатель Роберта Метсола и главы всех фракций, отметил „невероятные потери украинского народа в виде человеческих жертв и разрушенных городов и деревень“ и его борьбу за защиту родины, суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также за свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности. Кроме того, в Страсбурге заявили о мужестве, стойкости и преданности своему народу украинского президента и общественных институтов.

„Эта награда - для тех украинцев, которые сражаются. Для тех, кто был вынужден бежать. Для тех, кто потерял родных и близких. Для всех, кто поднимается и борется за то, во что верит. Я знаю, что отважный народ Украины не сдастся и мы - тоже“, - заявила Роберта Метсола. „Ничем не спровоцированная агрессивная война России против Украины наносит огромные издержки украинскому народу. Они (украинцы. - Ред.) не только борются за защиту своих домов, суверенитета, независимости и территориальной целостности, но и защищают свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности на полях сражений против жестокого режима, который стремится подорвать нашу демократию, ослабить и разделить наш Союз“, - добавила глава Европейского парламента.

Премия „За свободу мысли“, названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2021 году премию получил находящийся в колонии российский оппозиционер Алексей Навальный, годом ранее - белорусская оппозиция, а в 2018 году - украинский режиссер Олег Сенцов, которого в то время удерживали в тюрьме в России.