Михаил Саакашвили снова объявил голодовку. Что случилось?

Отказ пенитенциарной службы обеспечить подключение Саакашвили вызвало негодование собравшихся у здания тбилисского городского суда сторонников Саакашвили. Они попытались помешать автомобилю, в котором находился представитель пенитенциарной службы, покинуть территорию суда. Автомобиль, который выехал при помощи правоохранителей, проводили криками: „Рабы!“

Пенитенциарная служба просила отложить процесс на месяц. Однако судья не удовлетворил эту просьбу, назначив следующее заседание на 22 декабря.

Но в письме, которое получил судья Георгий Аревадзе перед судебным заседанием, пенитенциарная служба заявила, что на этом этапе лишена возможности обеспечить такое подключение. Судья зачитал также письмо из клиники, в которой находится Саакашвили, где отмечается, что врач не считает целесообразной транспортировку Саакашвили на судебный процесс в связи с состоянием его здоровья.

Адвокаты просят отложить исполнение уголовного наказания или освобождении от него Саакашвили, ссылаясь на состояние здоровья экс-президента. Вплоть до начала заседания они надеялись, что ему разрешат подключиться к заседанию дистанционно из больничной палаты клиники „Вивамеди“, куда его перевели из тюрьмы в городе Рустави в мае этого года.

Суд не стал рассматривать дело по существу, а, решив, что участие Саакашвили невозможно, перенес заседание на 22 декабря.

„Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве присутствовать на собственном суде. Это нарушение всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста, голодовке. Конечно с учетом моего нынешнего состояние здоровья, я осознаю все риски, но я буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии включения меня в собственный процесс, хотя бы по линку. Всем насмешкам и унижениям есть предел“, - говорится в заявлении Саакашвили.

„То, что произошло сегодня в тбилисском городском суде, когда Саакашвили не только не привели, но и не включили - такого не делал даже Сталин. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку“, - заявил адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе, который зачитал журналистам заявление экс-президента.

Близкие Саакашвили уже давно бьют тревогу по поводу его состояния. По их словам, несмотря на то, что он находится в многопрофильной клинике в Тбилиси, ему с каждым днем становится все хуже. Ему трудно передвигаться, он почти не может есть и потерял уже более 40 килограммов. Единственный выход они видят в лечении за границей, в клинике, где ему смогут оказать надлежащую помощь.

Заявления близких Саакашвили о том, что он находится в тяжелом состоянии, подтверждают заключения экспертизы, которую проводил центр „Эмпатия“, иностранные специалисты и врачи экспертной группы, созданной Народным защитником (омбудсменом) Грузии для мониторинга медицинского обслуживания Саакашвили.

Власти Грузии обвиняют сторонников экс-президента в спекуляциях по поводу состояния Саакашвили и попытках добиться избежания им уголовного наказания. В правящей партии „Грузинская мечта“ заверяют, что Саакашвили получает все необходимое лечение.

Времени нет?

Саакашвили, который сейчас имеет украинское, а не грузинское гражданство, был задержан вскоре после возвращения в Грузию осенью прошлого года.

В Грузии он обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них он был заочно, еще до возвращения в Грузию, приговорен к шести годам заключения.

Сам он называет себя „узником Путина“ и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам. После задержания он уже дважды объявлял голодовку. С мая этого года он находится в многопрофильной клинике „Вивамеди“ в Тбилиси, куда его перевели из руставской тюрьмы.

По словам адвокатов, в процессе рассмотрения их ходатайства в суде будут опрошены несколько десятков свидетелей, в том числе эксперты и врачи. Одно из ключевых доказательств, на который ссылаются адвокаты, требуя освобождения или отсрочки тюремного заключения Саакашвили,- экспертиза, которую проводил центр „Эмпатия“ вместе с иностранными специалистами.