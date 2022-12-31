Эстонский экспресс
31.12.2022, 11:15

БОЛЬШОЙ АНАЛИЗ | В каком состоянии сейчас находятся партии? У кого больше всего денег в преддверии выборов? Кто не хочет сотрудничать с EKRE? Кто остался без своих соратников?

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Что партии обещают избирателям? Кого больше всех финансируют? Кто на выборах будет только играть роль оппонента, а кто действительно не станет сотрудничать ни при каких обстоятельствах? Eesti Ekspress подготовил подробные анкеты всех партий Эстонии.

Недавно президент объявил, что весенние выборы пройдут 5 марта, но многие партии уже давно начали предвыборные кампании. У одних уже есть списки, а у других даже нет лозунгов. Из проведенного „Экспрессом“ анализа видно, что многие важные для избирателей вещи уже известны. Четыре политические партии (Партия реформ, социал-демократы, „зеленые“, Eesti 200) уже исключили возможность формирования правительства вместе с EKRE, хотя последняя является одним из главных претендентов на победу на выборах.

Хотя в большинстве партий есть новые кандидаты, мало кто решится рискнуть и поставить новые имена на первые строки в списках. Впереди нас ждут выборы, главные кандидаты в которых будут в значительной степени знакомы нам по предыдущим выборам. Правда, некоторые из них решили баллотироваться по новым избирательным округам.

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