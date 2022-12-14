ВИДЕО | Невероятно красивые кадры заснеженной Эстонии

В минувшие выходные в Эстонии была потрясающая сказочная зима. Из-за шторма „Биргит“ эта красота, увы, долго не простояла. Однако, я успел заснять эту зимнюю сказку во всей красе. В прошлую пятницу было относительно тепло и влажно, на смену чему резко пришли морозы. Именно благодаря такой резкой смене погоды на деревьях образовался иней, придавший им невероятный вид.

Возникновению волшебных зимних убранств деревьям помогла и безветренная погода. По этой же причине на многих деревьях (особенно в лесу), скопился снег, который дополнил картину прекрасной зимы. Во всей красе все это лучше всего можно было разглядеть за городом и с высоты птичьего полета. Все кадры сняты с 10-го по 11-е декабря этого года в разных местах Ида-Вирумаа. Так, на видео можно увидеть слияние рек Кохтла и Пуртсе, а между ними красуется лютеранская церковь Люганузе.

Особенно впечатляюще выглядит карьер Айду, вода в котором замерзла не полностью, а поэтому можно разглядеть подводный лес. Очень интересно смотрится телефонная вышка, покрытая инеем. Совсем по-иному смотрится и терриконик в городе Пюсси, на вершине которого гордо развивается флаг нашей страны. Не мог я обойти стороной и жемчужину Ида-Вирумаа – водопад Валасте вместе с глинтом Онтика. Но главным героем видео стал сам лес, который и подарил нам эту зимнюю сказку.