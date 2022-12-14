„Калев/Крамо“ начал второй раунд еврокубка с крупного поражения в Турции

„Газиантеп“ начали игру намного лучше, чем эстонские баскетболисты, и выиграли первую четверть со счетом 25:20, а после второй четверти хозяева вели со счетом 46:36. Особенно мрачной для калевцев была третья четверть, к концу которой отставание в счете увеличилось до 46:68. В последней четверти чудес больше не произошло, и эстонской команде пришлось смириться с крупным поражением 62:77.