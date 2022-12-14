Баскетбол
14.12.2022, 16:49

„Калев/Крамо“ начал второй раунд еврокубка с крупного поражения в Турции

 
Kalev/Cramo (sinises).
Kalev/Cramo (sinises).
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В среду „Калев/Крамо“ начал второй раунд группового этапа Кубка Европы ФИБА с крупного поражения от турецкого клуба „Газиантеп“ (62:77).

„Газиантеп“ начали игру намного лучше, чем эстонские баскетболисты, и выиграли первую четверть со счетом 25:20, а после второй четверти хозяева вели со счетом 46:36. Особенно мрачной для калевцев была третья четверть, к концу которой отставание в счете увеличилось до 46:68. В последней четверти чудес больше не произошло, и эстонской команде пришлось смириться с крупным поражением 62:77.

Больше всего неприятностей „Калеву“ доставил американец Коди Миллер-Макинтайр, набравший 19 очков и совершивший 11 подборов.

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