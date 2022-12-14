Как жаль! В Таллиннском зоопарке родились трое белых медвежат – все они умерли, не прожив и недели(3)
В предпоследнюю неделю ноября белая медведица Фрида родила в Таллиннском зоопарке троих медвежат. Самый слабый прожил всего один день, двое других умерли, не достигнув недельного возраста. В результате вскрытия и клинических испытаний, проведенных в Эстонском университете естественных наук, причинами смерти детенышей белого медведя признаны менингит и заражение крови в результате тяжелых родов, пишет Delfi Lemmikloom.
„Это очень неожиданно и печально“, — сказал директор зоопарка Тийт Маран. „После прошлогодних неудачных родов все необходимые условия были пересмотрены и все было подготовлено с особой внимательностью для того, чтобы в этот раз роды прошли удачно, но судьба сыграла злую шутку. На этот раз мы провели еще более тщательный анализ, привлекли к исследованию произошедшего лучших специалистов из Эстонии и из-за рубежа“.
По словам зоолога зоопарка Тыниса Тасане, тройня - редкость в случае с белыми медведями, и первые три недели считаются критическим временем для новорожденных детенышей. „К сожалению, малышам Фриды и Распутина выжить не удалось“.
Камера, установленная в месте рождения медвежат показала, что первые два детеныша родились с разницей в полтора часа, а третий – через девять часов. Промежутки между рождением детенышей были аномально длинными. Это могло вызвать недостаток кислорода и последующее повреждение нервной системы.
По словам главного врача ветеринарной клиники Эстонского университета естественных наук Александра Семенова, в случае нормального рождения, время между рождением детенышей обычно составляет до 30 минут. Скорее всего, такой длительный родовой процесс, точная причина которого до сих пор неизвестна, привел к ослаблению организма белых медвежат. Это, в свою очередь, сделало их легко восприимчивыми к патогенам окружающей среды.
На основании вскрытий и лабораторных анализов у белых медвежат диагностировали менингит и заражение крови, вызванное инфекцией. Возникший из-за них сильный воспалительный процесс закончился гибелью малышей.
Помимо вскрытия, было также проведено углубленное исследование репродуктивной системы матери Фриды, в котором приняли участие врачи-анестезиологи ветеринар Александр Семенов и Оскар Аппельберг из Таллиннской детской больницы и признанные специалисты по репродуктивным проблемам животных Катрин Тейлл Кирххофф и Сёрен Петер Тейлл Кирххофф из Дании. Оборудование, необходимое для исследования, предоставили KARL STORZ Videoendocopy Estonia и Graina Eesti Filiaal.
Исследования не выявили каких-либо отклонений в организме медведицы. Результаты анализов тканей еще не поступили, но вряд ли они изменят общую картину произошедшего.
Таллиннский зоопарк благодарит всех специалистов, принимавших участие в исследовании. Благодарность и соболезнования также выразили сотрудникам, которые создали условия для спаривания белых медведей и рождения детенышей в зоопарке и круглосуточно следили за мамой Фридой и медвежатами с помощью установленной в логове камеры.