Мнение
13.12.2022, 16:11

МНЕНИЕ | Закрытие русскоязычных школ – конец Центристской партии?

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Раймонд Кальюлайд
Раймонд Кальюлайд
Раймонд Кальюлайд
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

В Рийгикогу в понедельник прошло последнее чтение законопроекта о полном переводе школьного образования на эстонский язык. Закон принят, и президент, если не увидит в нем ничего противоречащего Конституции, провозгласит его. Неважно, кто что говорит, но в целом это станет концом русскоязычного образования и русскоязычных школ в Эстонии. И уже окончательно похоронит Центристскую партию как политическую силу, которая когда-то играла в политике страны значительную роль, пишет депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия).

В последние месяцы я c изумлением читал статьи и заявления центристов на тему реформы, и каждый раз поражался, как низко и как быстро опустилась эта партия. Риторика и политика Центристской партии стали слабыми и беспомощными.

Русскоязычные жители Эстонии поддерживали центристов прежде всего потому, что эта партия обещала защитить русскоязычное школьное образование. И не выполнила свое обещание. Видные русскоязычные центристы оказались в политическом смысле полными импотентами.

Вспомните, как Центристская партия при Сависааре сумела благополучно заблокировать приватизацию эстонских электростанций, которую хотело провести правительство Марта Лаара. Сейчас же единственное, на что еще как-то могут влиять центристы, это муниципальная политика. Да и то неизвестно, на сколько их еще хватит. Нарву Центристская партия уже потеряла.

Сложно перечислить все ошибки, допущенные центристами за последние четыре года, которые в итоге привели к тому, что их главное обещание русскоязычным избирателям осталось невыполненным. Но самые важные из них все же нужно напомнить.

Я надеюсь, что русскоязычные жители не забудут, что именно в руках Центристской партии многие годы были портфели премьер-министра и министра образования. И что же сделала эта партия, чтобы сохранить русскоязычную школу? Ни-че-го! В сегодняшних заявлениях центристов повторяются мантры: „государство не подготовило учителей“, „государство не подготовило методики“. Но ведь центристы трижды за последние 20 лет возглавляли Министерство образования. В общей сложности семь лет! Так что претензии у них могут быть только к самим себе.

Я надеюсь, что русскоязычные избиратели не забудут и то, на что я уже неоднократно обращал здесь внимание людей. Переход на эстоноязычное образование был зафиксирован в коалиционном договоре Центристской партии и Партии реформ. Все, кто утверждали и утверждают обратное, врали и продолжают врать. Ведь это написано в коалиционном договоре черным по белому. Закрытие русскоязычных школ началось именно в то время, когда в правительство входила Центристская партия. Начатая при них работа сегодня доведена до конца.
Я надеюсь, что русскоязычные избиратели не забудут и то, что именно центристы привели к власти партию Isamaa, которая продолжает реформу по отмене русскоязычного образования, а также праворадикальную EKRE. И после выборов центристы снова хотят сделать то же самое! Опять наиболее предпочтительными партнерами для них являются isamaa и EKRE.

И самое важное. Я надеюсь, что русскоязычные избиратели не забудут и то, что именно русскоязычные центристы предали их после парламентских выборов 2019 года, когда отказались идти в Рийгикогу. Никто из набравших тысячи или даже десятки тысяч голосов политиков не стал работать в Рийгикогу.

В итоге голоса десятков тысяч русскоязычных избирателей просто оказались в помойке. И результат этого – на заключительном голосовании по реформе образования главные „представители русскоязычной общины“ не смогли даже проголосовать против перехода. Уважаемые избиратели, спросите у своих „кумиров“, готовы ли они в этот раз пойти в Рийгикогу? В ответ вы снова услышите невразумительное блеяние, что они баллотируются для того, чтобы поддержать свою партию.

Но правда в том, что центристы – слабаки и неудачники, от которых их избирателям нет никакой пользы. И даже сегодня, когда проходило самое важное для центристов голосование за четыре года, из 23 депутатов из фракции Центристской партии против перевода образования на эстонский язык проголосовали лишь 15 депутатов.

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