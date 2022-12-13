Автомобили как инвестиции: 10 моделей, которые будут расти в цене(4)
Некоторые люди вкладывают свои деньги в акции и недвижимость. Другие инвестируют в автомобили. Хотя инвестирование является рискованным, выбор правильной модели может принести вам большие доходы в долгосрочной перспективе. Автомобили, которые дорожают в долгосрочной перспективе, обычно редкие, эксклюзивные и поддерживаются в хорошем техническом и визуальном состоянии. Автомобильные эксперты carVertical составили список автомобилей, стоимость которых может вырасти в будущем, что позволит их владельцам получить значительную прибыль.
1. Mercedes-Benz 190 (W201)
Mercedes-Benz 190 (W201) когда-то был очень популярной моделью. В 1970-х годах Mercedes-Benz инвестировал в производство новых автомобилей в десять раз больше средств, чем его конкуренты. Именно поэтому старые модели бренда известны как неразрушимые. Самый мощный вариант модели 190, E 2.5-16 Evolution II, сейчас стоит несколько сотен тысяч долларов. Но версии объемом 2,3, 2,5 или 2,6 литра можно приобрести гораздо дешевле.
2.Toyota MR2 (Mk1)
В серии MR2 есть все, о чем только может мечтать автолюбитель: задний привод, средний двигатель, острая управляемость и механическая коробка передач. Модели MR2 первого поколения весили менее тонны, оснащались наддувом и разгонялись до 100 км/ч за 6,5 секунд. Это уникальный, классический спортивный автомобиль с двумя сиденьями и выдвижными фарами.
3. Mazda MX-5 Miata (NA)
Mazda MX-5, также известная как Miata, является серьезным соперником Toyota MR2. Первое поколение MX-5 выпускалось с 1989 по 1997 год. Автомобиль был известен своей легкой управляемостью и надежным четырехцилиндровым двигателем, который выдавал до 133 лошадиных сил. Если вы ищете надежный инструмент для инвестиций и у вас есть свободное место в гараже, MX-5 - один из лучших вариантов.
4. Mitsubishi Lancer Evolution IV
Впервые представленный публике в 1996 году, Lancer Evolution IV является одной из самых желанных, но не самых дорогих моделей для японского рынка. Цены на автомобили в основном составляют от $12 000 до $15 000. Lancer Evolution оснащен компактным четырехцилиндровым двигателем мощностью до 276 лошадиных сил.
В 2015 году Mitsubishi прекратила выпуск моделей Lancer Evolution, чтобы сосредоточиться на гибридных и электрических автомобилях. Этот шаг оказал значительное влияние на стоимость автомобиля.
5. BMW M5 E34
Большинство автолюбителей считают автомобили BMW серии M редкими и недоступными. Но на рынке подержанных автомобилей есть и более дешевые модели, например, BMW M5 E34.
Впервые представленный широкой публике в 1988 году, этот мощный седан бизнес-класса оснащен шестицилиндровым 3,8-литровым двигателем с максимальной мощностью 335 лошадиных сил. BMW M5 оценивается примерно в $15 000. Но она имеет тенденцию к росту.
6. Honda S2000
Если вы хотите купить спортивный автомобиль, вы не найдете ничего более привлекательного, чем Honda S2000. Хотя Mazda MX-5 и Toyota MR2 - хорошие автомобили с небольшими недостатками, S2000 - более безопасный выбор. У него простой, но надежный двигатель, легкая управляемость, задний привод, привлекательный дизайн и 2,2-литровый двигатель мощностью 237 лошадиных сил. Впервые модель поступила в продажу в 1999 году. В настоящее время стоимость „Молнии“ составляет от $10 000 до $15 000, и нет оснований полагать, что она снизится.
7. Volkswagen Phaeton
Впервые проданная в 2002 году, элитная модель Phaeton от Volkswagen так и не смогла завоевать место на немецком рынке. Он составил жесткую конкуренцию популярным в то время Audi A8, BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class. В результате производство Phaeton было прекращено в 2016 году.
Одну из первых моделей Phaeton можно приобрести всего за $3 000 - $4 000. Однако ценность хорошо поддерживаемой модели может только возрасти. Phaeton - это уникальная и замечательная попытка занять свое место на рынке автомобилей класса люкс. Он был построен на базе Bentley, с необычайно широким спектром оборудования.
8. Land Rover Discovery (Mk1)
Джипы Land Rover хорошо известны своими внедорожными способностями и комфортом салона, но не своей долговечностью. По сравнению с более новыми моделями, Land Rover Discovery первого поколения - простой и надежный автомобиль, который становится все более популярным среди любителей бездорожья.
Со временем количество джипов Discovery на дорогах сократилось, что повысило ценность хорошо отремонтированной модели. Это особенно актуально для моделей, оснащенных двигателем Rover V7.
9. Ford Cougar
Помните эту необычную на вид модель Ford? Автомобиль не пользовался большим спросом и после всего пяти лет производства больше не предлагался для продажи. Через 20 лет после первой попытки Ford Cougar сменил компактный кроссовер. Автомобильные коллекционеры и энтузиасты любят необычные автомобили 1980-х годов, поэтому у Puma есть хороший потенциал.
10. Mercedes-Benz C63 AMG V8
Многие производители автомобилей с каждым годом выпускают модели с двигателями все меньшего и меньшего литража, постепенно делая шаги в сторону электромоторов. Серия Mercedes-Benz AMG - один из таких печально известных примеров.
Чрезвычайно мощная и резвая модель AMG предлагает все, что только может представить себе приличный автолюбитель. Но в 2015 году производство легендарного C63 AMG было прекращено. Последняя выпущенная модель оснащалась 6,2-литровым двигателем V8. Поскольку новых автомобилей Mercedes-Benz AMG не предвидится, самое время взглянуть на старые модели с гораздо более мощными двигателями внутреннего сгорания.
Успешное инвестирование денег в автомобильный рынок требует глубокого знания истории автомобилей и тенденций рынка. Если вы хотите попробовать свои силы, избегайте внезапных и эмоциональных решений. Выберите подходящую модель, вооружитесь терпением, и через некоторое время вы сможете продать автомобиль по гораздо более высокой цене.