Автомобили как инвестиции: 10 моделей, которые будут расти в цене

Впервые представленный широкой публике в 1988 году, этот мощный седан бизнес-класса оснащен шестицилиндровым 3,8-литровым двигателем с максимальной мощностью 335 лошадиных сил. BMW M5 оценивается примерно в $15 000. Но она имеет тенденцию к росту.

Большинство автолюбителей считают автомобили BMW серии M редкими и недоступными. Но на рынке подержанных автомобилей есть и более дешевые модели, например, BMW M5 E34.

В 2015 году Mitsubishi прекратила выпуск моделей Lancer Evolution, чтобы сосредоточиться на гибридных и электрических автомобилях. Этот шаг оказал значительное влияние на стоимость автомобиля.

Впервые представленный публике в 1996 году, Lancer Evolution IV является одной из самых желанных, но не самых дорогих моделей для японского рынка. Цены на автомобили в основном составляют от $12 000 до $15 000. Lancer Evolution оснащен компактным четырехцилиндровым двигателем мощностью до 276 лошадиных сил.

Mazda MX-5, также известная как Miata, является серьезным соперником Toyota MR2. Первое поколение MX-5 выпускалось с 1989 по 1997 год. Автомобиль был известен своей легкой управляемостью и надежным четырехцилиндровым двигателем, который выдавал до 133 лошадиных сил. Если вы ищете надежный инструмент для инвестиций и у вас есть свободное место в гараже, MX-5 - один из лучших вариантов.

В серии MR2 есть все, о чем только может мечтать автолюбитель: задний привод, средний двигатель, острая управляемость и механическая коробка передач. Модели MR2 первого поколения весили менее тонны, оснащались наддувом и разгонялись до 100 км/ч за 6,5 секунд. Это уникальный, классический спортивный автомобиль с двумя сиденьями и выдвижными фарами.

Mercedes-Benz 190 (W201) когда-то был очень популярной моделью. В 1970-х годах Mercedes-Benz инвестировал в производство новых автомобилей в десять раз больше средств, чем его конкуренты. Именно поэтому старые модели бренда известны как неразрушимые. Самый мощный вариант модели 190, E 2.5-16 Evolution II, сейчас стоит несколько сотен тысяч долларов. Но версии объемом 2,3, 2,5 или 2,6 литра можно приобрести гораздо дешевле.

6. Honda S2000

Если вы хотите купить спортивный автомобиль, вы не найдете ничего более привлекательного, чем Honda S2000. Хотя Mazda MX-5 и Toyota MR2 - хорошие автомобили с небольшими недостатками, S2000 - более безопасный выбор. У него простой, но надежный двигатель, легкая управляемость, задний привод, привлекательный дизайн и 2,2-литровый двигатель мощностью 237 лошадиных сил. Впервые модель поступила в продажу в 1999 году. В настоящее время стоимость „Молнии“ составляет от $10 000 до $15 000, и нет оснований полагать, что она снизится.

7. Volkswagen Phaeton

Впервые проданная в 2002 году, элитная модель Phaeton от Volkswagen так и не смогла завоевать место на немецком рынке. Он составил жесткую конкуренцию популярным в то время Audi A8, BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class. В результате производство Phaeton было прекращено в 2016 году.

Одну из первых моделей Phaeton можно приобрести всего за $3 000 - $4 000. Однако ценность хорошо поддерживаемой модели может только возрасти. Phaeton - это уникальная и замечательная попытка занять свое место на рынке автомобилей класса люкс. Он был построен на базе Bentley, с необычайно широким спектром оборудования.

8. Land Rover Discovery (Mk1)

Джипы Land Rover хорошо известны своими внедорожными способностями и комфортом салона, но не своей долговечностью. По сравнению с более новыми моделями, Land Rover Discovery первого поколения - простой и надежный автомобиль, который становится все более популярным среди любителей бездорожья.

Со временем количество джипов Discovery на дорогах сократилось, что повысило ценность хорошо отремонтированной модели. Это особенно актуально для моделей, оснащенных двигателем Rover V7.



9. Ford Cougar