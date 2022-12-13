ПОДКАСТ | ЧМ-2022: Недисциплинированный бразильский танец и аргентинская дуэль
Слушайте подкаст RusDelfi по итогам четвертьфиналов чемпионата мира по футболу 2022. Мы обсудили провал Бразилии, невероятный матч Франция-Англия, задир из Аргентины и бешеный Марокко.
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Во вторник пройдет первый полуфинал чемпионата мира по футболу 2022. Аргентина победила по пенальти Нидерланды, а матч был похож не на европейский, а на американский футбол. Много фолов, стычек, драк и трэш-тока. Многие будут болеть за Месси в матче против Хорватии, чтобы он впервые в жизни на заре карьеры завоевал золотой кубок ЧМ. В то же время хорваты не дадут спокойно победить. Это стойкая команда с прекрасным центром поля, где и развернется основная борьба.
Французы одолели англичан в 1/4 финала. Это был один из лучших матчей турнира, где атаки развивались в обе стороны, а все решило пенальти, которые англичане так и не научились исполнять. Все чаще всплывают вопросы по тренеру Гарету Саутгейту, но именно он вывел в полуфинал, финал и 1/4 финала Англию на последних крупных турнирах.
Слушайте подкаст, где Андрей Шумаков, Станислав Мереминский, Евгений Грибовский и Виталий Бесчастный подводят итоги 1/4 финала и высказываются о предстоящих полуфиналах.