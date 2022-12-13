ПОДКАСТ | ЧМ-2022: Недисциплинированный бразильский танец и аргентинская дуэль

Во вторник пройдет первый полуфинал чемпионата мира по футболу 2022. Аргентина победила по пенальти Нидерланды, а матч был похож не на европейский, а на американский футбол. Много фолов, стычек, драк и трэш-тока. Многие будут болеть за Месси в матче против Хорватии, чтобы он впервые в жизни на заре карьеры завоевал золотой кубок ЧМ. В то же время хорваты не дадут спокойно победить. Это стойкая команда с прекрасным центром поля, где и развернется основная борьба.