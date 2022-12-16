ВИДЕО | Как выглядят новые районы Таллинна, в которые хочется возвращаться?

Новые районы, детские площадки и комфортная городская среда - и это все можно найти в Таллинне. Мы пройдемся по самым новым кварталам Эстонии: Ноблесснер, Ротерманни и Веэренни. Проекты современной застройки, которые реализуются в Таллинне - одни из лучших на постсоветском пространстве. Архитектуру и качество можно обсуждать очень долго, но главное – разнообразие и стиль.

Можно жить в новом квартале в центре. Или в квартале с барами на первом этаже и рядом с работой. А за отдельные деньги можно даже найти жилье со своим участком на спокойной улице, а можно иметь приятный дом и вид на воду. И все это вместе составляет единую картину и не выглядит, как „пестрый Бангладеш“. Итак, давайте посмотрим на новые кварталы Таллинна, которыми действительно можно гордиться.