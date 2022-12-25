Эстонский экспресс
25.12.2022, 12:58

Куда пропали антибиотики? В Европе не хватает лекарств, очереди на получение товара растянулись на месяцы

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БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА: в целях экономии производство лекарственных средств было перенесено в Азию. При возникновении проблем с поставками врачам и фармацевтам приходится искать заменители отсутствующих лекарств и информировать об этом пациентов.
БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА: в целях экономии производство лекарственных средств было перенесено в Азию. При возникновении проблем с поставками врачам и фармацевтам приходится искать заменители отсутствующих лекарств и информировать об этом пациентов.
ФОТО: Abdul Aziz B Mohamed | Shutterstock

Лекарства от рака молочной железы, популярные антибиотики, антидепрессанты — Европа столкнулась с дефицитом определенных лекарств. Стоило временно закрыться нескольким заводам в Азии, и в глобальной цепочке поставок начались перебои, пишет Eesti Ekspress.

Одно из самых дефицитных лекарств в Европе производится в небольшом австрийском городке Кундль в Тироле.

На окраине города, в промзоне, находится принадлежащий фармацевтической компании Novartis-Sandoz завод по производству антибиотиков, выпускающий пенициллин и амоксициллин. Это единственный в Европе фармацевтический завод, который производит оба препарата с нуля, — сырье не закупают в Азии, а производят на месте.

В эстонских аптеках почти не осталось антибиотика Ospamox, который производят в Кундле (таблетки закончились, в наличии осталась только суспензия). В Европе также есть проблемы с поставками и от других производителей амоксициллина — антибиотика широкого спектра действия, используемого для лечения, среди прочего, инфекций носовых пазух, ушей и легких и повсеместно применяемого для детей. Ситуация настолько серьезна, что Эстонский департамент лекарственных средств в начале декабря выпустил рекомендации для семейных врачей относительно того, чем можно заменять амоксициллин.

Как так вышло?

Чтобы выяснить это, „Экспресс“ позвонил Флориану Кляйнштойберу, представителю компании Sandoz Austria.

И, как выяснилось, существует множество причин нехватки антибиотиков.

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