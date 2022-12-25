Куда пропали антибиотики? В Европе не хватает лекарств, очереди на получение товара растянулись на месяцы

На окраине города, в промзоне, находится принадлежащий фармацевтической компании Novartis-Sandoz завод по производству антибиотиков, выпускающий пенициллин и амоксициллин. Это единственный в Европе фармацевтический завод, который производит оба препарата с нуля, — сырье не закупают в Азии, а производят на месте.

В эстонских аптеках почти не осталось антибиотика Ospamox, который производят в Кундле (таблетки закончились, в наличии осталась только суспензия). В Европе также есть проблемы с поставками и от других производителей амоксициллина — антибиотика широкого спектра действия, используемого для лечения, среди прочего, инфекций носовых пазух, ушей и легких и повсеместно применяемого для детей. Ситуация настолько серьезна, что Эстонский департамент лекарственных средств в начале декабря выпустил рекомендации для семейных врачей относительно того, чем можно заменять амоксициллин.