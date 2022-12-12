Артур Котенко стал тренером молодых вратарей „Левадии“

Котенко как голкипер провел 210 матчей за „Левадию“ и 27 матчей за основную сборную Эстонии. Он выступал за „Левадию“ с 2001 по 2007 год, а в конце 2018-го года, снова вернулся в клуб.

В составе „Левадии“ он по четыре раза становился чемпионом Эстонии (2004, 2006, 2007, 2021) и обладателем кубка страны (2003/04, 2004/05, 2006/07, 2020/21) и дважды выигрывал Суперкубок Эстонии. Котенко, который также много лет играл за границей, смог выиграть Кубок Беларуси в 2014 году, а в период с 2014 по 2016 год завоевал одну серебряную и две бронзовые медали чемпионата Беларуси.

Теперь Котенко будет помогать своему родному клубу „Левадии“ в качестве тренера вратарей. „Я счастлив снова присоединиться к „Левадии“ и считаю, что это очень хорошее место для старта тренерской карьеры. Я хочу передать свой опыт молодежи. Цель на будущее - стать тренером вратарей главной команды“ - прокомментировал Артур Котенко вступление в новую должность.







