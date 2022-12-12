„На севере Финляндии даже в такую метель я мог бы ехать на максимальной скорости“. Как в непогоду избежать аварий на фуре

Помимо очевидных рекомендаций, вроде ограничения скорости и соблюдения дистанции, водителям грузовиков необходимо считаться и с дополнительными факторами. Например, достаточно ли машина загружена, хватит ли сцепления, чтобы преодолеть крутой подъем.

Юрий начал ездить на фурах с 1984 года. Сегодня его решили не отправлять на объект из-за погодных условий. „Раньше я работал в такой фирме, где руководство подобные вопросы не волновали. Ты просто должен быть на месте в определенное время. Кому-то техника дороже, кому-то важно товар вовремя доставить, а кто-то ценит человеческую жизнь и здоровье“, – рассказывает Юрий.

„Сегодня мороз небольшой, поэтому снег – мокрый, а это хуже всего. Где-нибудь в Лапландии даже в такую метель я мог бы ехать на максимальной скорости в 90 км/ч. (на грузовых автомобилях установлены ограничители скорости – прим. ред.). Потому что там уже при минус 10 снег – сухой, а на таком можно наваливать“, – объясняет Юрий.

Он также подчеркивает, что при этом важно следить за износом покрышек. В Эстонии используют преимущественно M+S. В Норвегии и Швеции, например, зимой как правило переходят на шипованную резину. „Там еще горные цепи требуют. Как и в Словакии и Чехии. Я за свою жизнь ставил цепь всего один раз. Это было в Норвегии. Но цепи портят покрышки. Плюс на них не развить высокую скорость – километров 50 максимум. Поэтому поднялся в гору – и сразу надо снимать. Иначе выбиваешься из графика“.

Также Юрий напоминает водителям легковых автомобилей, что у грузовых машин немало слепых зон. „Многие водители держатся ровно за фурой. Я бы советовал ехать так, чтобы хотя бы зеркало выступало с левой или с правой стороны. Так дальнобойщики смогут понять, что за ними кто-то едет“.