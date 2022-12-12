„На севере Финляндии даже в такую метель я мог бы ехать на максимальной скорости“. Как в непогоду избежать аварий на фуре(1)
В понедельник особенно сложно приходится водителям грузовиков, которые вынуждены отправляться в рейс даже в непогоду. Из-за метели и высокой парусности фур их часто сносит с дороги. RusDelfi решил узнать, как можно избежать аварий в таких условиях.
Помимо очевидных рекомендаций, вроде ограничения скорости и соблюдения дистанции, водителям грузовиков необходимо считаться и с дополнительными факторами. Например, достаточно ли машина загружена, хватит ли сцепления, чтобы преодолеть крутой подъем.
Юрий начал ездить на фурах с 1984 года. Сегодня его решили не отправлять на объект из-за погодных условий. „Раньше я работал в такой фирме, где руководство подобные вопросы не волновали. Ты просто должен быть на месте в определенное время. Кому-то техника дороже, кому-то важно товар вовремя доставить, а кто-то ценит человеческую жизнь и здоровье“, – рассказывает Юрий.
„Сегодня мороз небольшой, поэтому снег – мокрый, а это хуже всего. Где-нибудь в Лапландии даже в такую метель я мог бы ехать на максимальной скорости в 90 км/ч. (на грузовых автомобилях установлены ограничители скорости – прим. ред.). Потому что там уже при минус 10 снег – сухой, а на таком можно наваливать“, – объясняет Юрий.
Он также подчеркивает, что при этом важно следить за износом покрышек. В Эстонии используют преимущественно M+S. В Норвегии и Швеции, например, зимой как правило переходят на шипованную резину. „Там еще горные цепи требуют. Как и в Словакии и Чехии. Я за свою жизнь ставил цепь всего один раз. Это было в Норвегии. Но цепи портят покрышки. Плюс на них не развить высокую скорость – километров 50 максимум. Поэтому поднялся в гору – и сразу надо снимать. Иначе выбиваешься из графика“.
Также Юрий напоминает водителям легковых автомобилей, что у грузовых машин немало слепых зон. „Многие водители держатся ровно за фурой. Я бы советовал ехать так, чтобы хотя бы зеркало выступало с левой или с правой стороны. Так дальнобойщики смогут понять, что за ними кто-то едет“.
У Виктора стаж вождения тоже перевалил за 30 лет. Он предпочитает работать за границей. „В Эстонии наделали маленьких кольцевых, где никак не проехать. Обочин тоже нет. В других странах, если какая-то машина забуксовала, ее можно сместить на обочину, и тогда все остальные смогут проехать. А у нас можно только в кювет спихнуть, чтобы наладить движение“, – жалуется Виктор.
Во многих европейских странах безопасность водителей является приоритетом. Вот как Виктор вспоминает одну из своих заграничные поездок: „Ехал по трассе во Франции. Смотрю, впереди полиция всех останавливает. Кого-то пропускает, а кого-то просит съехать на площадку. Меня, естественно, тоже остановили. Когда узнали, что еду в Испанию, то попросили съехать. Оказалось, что где-то в Испании пошел снег. Для них это серьезно. Всё. Всем стоп“, – рассказывает Виктор.
Другой случай произошел с ним уже в Дании, где ему нужно было совершить небольшую поездку по городу – загрузиться и вернуться обратно на базу. Путь пролегал через длинный мост. „Проехал его благополучно, а на обратном пути мост уже закрыли. Он покрылся льдом, и пока там все не растаяло – никого не пускали. Я такого не ожидал, поэтому и еду с собой не брал. Но власти Дании предусмотрели и это – там ездила машина, перевозившая продукты и воду“.
„В Норвегии тоже пекутся о безопасности. Если где-то пошел снег, то они закроют дорогу и, пока не очистят ее, то никого не пустят. А если ты не дай бог где-то застрял, то с вертолетов или самолетов закидают продуктами. Короче, чтобы выжить, тебе не придется жечь колеса. А у нас в Эстонии, к сожалению, только авария может остановить движение“, – добавляет Виктор.