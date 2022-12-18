Остатки сладки: 5 советов для праздничного эко-застолья
Что делать с едой, оставшейся после рождественского или новогоднего праздника, и можно ли организовать застолье более экономно?
Рождественские и новогодние праздники у многих ассоциируются с роскошными застольями, когда столы ломятся от всего самого лучшего, и к концу ужина зачастую приходится расстегивать пуговицу на брюках. В сущности, в этом нет ничего плохого, застолья объединяют семьи, и благодаря таким посиделкам рождаются общие незабываемые воспоминания.
Количество пищевых отходов постоянно растет
Руководитель Продуктового банка Эстонии Пиет Боерефийн отмечает, что пищевые отходы – это постоянно растущая проблема, несмотря на повышение цен. „В мире пропадает зря до 40 процентов всей производимой еды“, – говорит он. Чтобы лучше понимать большие цифры в местном контексте: в Эстонии выбрасывается 166 000 тонн продуктов в год. Около половины из них составляет пригодная к употреблению еда, которая могла бы попасть на стол нуждающихся в ней. Если еще уменьшить масштаб: каждый день в Эстонии выбрасывается 230 000 килограммов еды – это один большой мусоровоз в час.
Цифры действительно внушительные. Особенно учитывая, что около четверти эстоноземельцев живет в относительной бедности. Продуктовый банк, ResQ Club, FudLoop и другие подобные организации являются посредниками и сотрудничают с различными предприятиями для того, чтобы пригодная к употреблению еда не отправлялась на свалку, а доходила до нуждающихся. Помимо прочего, чрезмерное разбазаривание еды плохо влияет и на окружающую среду. По словам Пиета Боерефийна, наибольший урон наносит выброшенное мясо, поскольку в процессе его производства расходуется больше всего ресурсов.
Так что же делать? „Каждый должен выполнять свою часть работы“, – обобщает Пиет Боерефийн. Все начинается с того, что каждый человек и каждый сектор понимает проблему и меняет свои привычки в питании или производстве. Хотя немалая доля разбазаривания еды приходится на магазины, рестораны и кейтеринг-фирмы, в целом больше всего еды выбрасывают именно частные лица. „Конечно, нереально ожидать, что, скажем, через десять лет мы достигнем нулевого уровня пищевых отходов. На производстве, в магазинах и ресторанах какая-то часть продуктов идет в отходы. Но мы можем значительно улучшить ситуацию и остановить постоянный рост пищевых отходов“, – объясняет Боерефийн.
Можно сэкономить на продуктовой корзине в мобильном приложении
„Не все уцененные и оставшиеся к концу дня товары попадают на столы людей, и для того, чтобы исправить эту ситуацию, существует наше мобильное приложение“, – говорит представитель стартапа ResQ Club Анетт Кислов. Рестораны, кафе и оптовые продавцы предлагают в приложении товары с небольшим сроком хранения. Недавно началось сотрудничество и с розничной торговлей – работники собирают продуктовые пакеты из различных уцененных товаров.
ResQ Club установил минимальную скидку в 30 % от обычной цены, но некоторые партнеры уценивают еду еще больше. Все, что нужно сделать для заказа более дешевой еды, – загрузить приложение, выбрать продукты и забрать их самому. Анетт отмечает, что интерес к услуге велик, и за более доступной продуктовой корзиной многие готовы ехать десятки километров на оптовые склады, расположенные в основном под Таллинном. Выбор действительно широк: мясная и молочная продукция, оставшиеся предложения дня кафе и ресторанов, выпечка, морепродукты и многое другое.
При должном планировании продуктов хватит всем! Давайте тратить меньше!
Всю актуальную информацию о событиях, посвященных тому, что Таллинн в 2023 году станет Зеленой столицей Европы, найдете на greentallinn.eu.