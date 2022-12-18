Остатки сладки: 5 советов для праздничного эко-застолья

Рождественские и новогодние праздники у многих ассоциируются с роскошными застольями, когда столы ломятся от всего самого лучшего, и к концу ужина зачастую приходится расстегивать пуговицу на брюках. В сущности, в этом нет ничего плохого, застолья объединяют семьи, и благодаря таким посиделкам рождаются общие незабываемые воспоминания.

Количество пищевых отходов постоянно растет

Руководитель Продуктового банка Эстонии Пиет Боерефийн отмечает, что пищевые отходы – это постоянно растущая проблема, несмотря на повышение цен. „В мире пропадает зря до 40 процентов всей производимой еды“, – говорит он. Чтобы лучше понимать большие цифры в местном контексте: в Эстонии выбрасывается 166 000 тонн продуктов в год. Около половины из них составляет пригодная к употреблению еда, которая могла бы попасть на стол нуждающихся в ней. Если еще уменьшить масштаб: каждый день в Эстонии выбрасывается 230 000 килограммов еды – это один большой мусоровоз в час.

Цифры действительно внушительные. Особенно учитывая, что около четверти эстоноземельцев живет в относительной бедности. Продуктовый банк, ResQ Club, FudLoop и другие подобные организации являются посредниками и сотрудничают с различными предприятиями для того, чтобы пригодная к употреблению еда не отправлялась на свалку, а доходила до нуждающихся. Помимо прочего, чрезмерное разбазаривание еды плохо влияет и на окружающую среду. По словам Пиета Боерефийна, наибольший урон наносит выброшенное мясо, поскольку в процессе его производства расходуется больше всего ресурсов.