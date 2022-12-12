Правда ли, что украинцы в Катаре пририсовали маскоту ЧМ-2022 усики Гитлера?

В тот же день, 24 ноября, Al Jazeera опубликовал на своём сайте разбор ролика, объясняющий, почему к его созданию телеканал не имеет никакого отношения. В тексте приводятся, в частности, такие аргументы:

При этом ни на сайте, ни на YouTube-канале, ни в соцсетях телеканала нам не удалось найти вирусный ролик. Зато 24 ноября телеканал Al Jazeera опубликовал в Twitter заявление, в котором отверг причастность к сообщениям об украинских болельщиках в Катаре. „Видео, о котором идёт речь, полностью сфабриковано, и Al Jazeera никогда не размещал какие-либо новости об этом инциденте“, — утверждает телеканал. Схожие ответы получили и наши коллеги из бельгийского Knack , французского AFP , немецких Correctiv и dpa .

Сам ролик можно условно разбить на семь смысловых фрагментов. Три из них (0:01–0:06, 0:22–0:26 и 0:26–0:30) представляют собой видео с общими планами, снятыми в Катаре во время проведения чемпионата мира по футболу, ещё один (0:41–0:47) — закрывающую заставку телеканала Al Jazeera. Смысловыми можно считать оставшиеся фрагменты: фотографию украинских болельщиков (0:07–0:12), фотографию испорченного баннера (0:12–0:21) и фотографии полицейских, задерживающих нарушителей (0:30–0:41). Поскольку именно на них опираются авторы ролика, говоря о преступлении, якобы совершённом украинцами, разберём эти эпизоды.

Начнём с фотографии болельщиков. Она не имеет никакого отношения к чемпионату в Катаре (что неудивительно, поскольку в начале июля сборная Украины проиграла команде Уэльса в стыковом матче, да и подавляющему большинству мужчин выезд из страны сейчас запрещён). Снимок, использованный в якобы репортаже Al Jazeera, мы обнаружили в фотобанке Getty Images. „Болельщики сборной Украины празднуют после финала чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет между Украиной и Республикой Корея на стадионе в Лодзи (Польша) 15 июня 2019 года“, — гласит подпись фотографа.

Что касается самой фотографии граффити на баннере с маскотом чемпионата мира в Катаре, то её проанализировали наши коллеги из бельгийского издания Knack. Они подчёркивают, что испорченный баннер появляется не на видео, а на „скользящей“ фотографии, при этом, отмечает Knack, статичные снимки подделать проще. Проанализировав фотографию с помощью сервисов, позволяющих выявить следы монтажа, фактчекеры пришли к выводу, что „часть фотографии с надписью Sieg Heil могла быть изменена, она сжата с другим качеством, чем остальной снимок“. Более того, нам не удалось найти ни одного другого изображения подобного „творчества“, которым поделились бы местные СМИ или кто-то из десятков тысяч фанатов, приехавших в Катар (хотя в видео говорится, что украинцы успели повредить более десяти (!) таких баннеров).