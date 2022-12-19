Адвокат: обвинения в криптомошенничестве на полмиллиарда евро взяты с потолка

Полиция и прокуратура в пресс-релизах заявили, что „сумма ущерба предположительно составляет более полумиллиарда евро“. По словам адвоката Карла Каска, эта цифра взята с потолка, поскольку совершенно не ясно, насколько в действительности велик предполагаемый ущерб. Об этом даже говорится в постановлении судьи Алари Мёльдре: „В результате данного мошенничества потеряли деньги многие инвесторы, и общая сумма ущерба еще не установлена“. Отсутствие данных о сумме ущерба также является причиной того, что на сайте американского Федерального бюро расследований появилось объявление о поиске жертв так называемой аферы HashFlare.