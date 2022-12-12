В воскресенье мероприятия по зажжению свечи адвента пройдут в двух микрорайонах Ласнамяэ

„Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в мероприятиях зажжения свечей адвента. Это было очень душевно. Скоро наступит четвёртый адвент, который будет отличаться от предыдущих, ведь на зажжение свечи адвента придёт Дед Мороз“, – сказала Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ.

В этот раз свечу адвента зажгут в двух разных микрорайонах: в 13.00 на променаде Паэ и в 16.00 возле магазина Линнамяэ Maxima. Гости концертов смогут услышать выступление духового квинтета Tuulisbrass.

Теплую атмосферу создадут горячий безалкогольный глинтвейн и превосходное имбирное печенье, которые предложат всем посетителям бесплатно. Самых маленьких гостей праздника будет ждать программа аниматора-Гномика. Также можно будет встретиться с Дедом морозом и прочитать ему стих либо передать свои пожелания о подарке в этом году.

Мероприятие проводит управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с приходом Святого Марка Ласнамяэской Евангелическо-лютеранской церкви Эстонии. Вход свободный.