Кем была последняя сожженная в Нарве ведьма?(10)
Историк и гид по Нарве Александр Опенко продолжает делиться интересными историческими фактами и рассказывать про прошлое Нарвы и Ида-Вирумаа.
Утром 5 мая 1615 года в Нарве, на небольшой средневековой ратушной площади, которая находилась практически у самого въезда в город у Вируских ворот, было очень шумно.
Люди все прибывали и прибывали, заполняя не только саму площадь, но и все близлежащие узкие улочки.
Толпа была охвачена волнением. Причина людского волнения находилась на самой площади: в ее левом верхнем углу стоял позорный столб, к которому была привязана девушка с растрепанными вьющимися волосами рыжего цвета.
Голова девушки была опущена, она не производила никаких движений, возможно, она была очень обессилена или даже мертва.
Рядом с ней стояли огромные чаны, с какими-то нечистотами. Люди подходили, брали грязь в руки и бросали в сторону девушки, крича:
- Да сожгите ее, она же ведьма!
Вдруг толпа смолкала, так как по поручению бургомистра города на порог Ратуши вышел судебный пристав и зачитал приговор:
„ 28 апреля 1615 года в достопочтенный Совет города Нарвы обратилась вдова Иоганна Ватсона с жалобой на финку по имени Бригитта, которая якобы наколдовала болезнь ее старшей и младшей дочерям и обе умерли от этого. Были вызваны семь свидетелей, которые подтвердили, что Бригитта была ведьмой, занималась колдовством и причинила вред их семьям.
Для доказательства вины Бригитту дважды бросали в бурные воды реки Наровы, но каждый раз она выплывала. К Бригитте был послан священник, который пытался убедить ее покаяться перед богом за совершенные ею деяния, но она не хотела признаваться и говорила, что лечила уже больных людей, ничего плохого людям не желала и никто никогда в ее сторону плохого ничего не сказал. Так как дочери Иоганна Ватсона были уже очень больны, когда к ней обратились, то даже ее снадобья не помогли им выжить“.
Сделав паузу, пристав продолжил: „При колдовстве она использовала красную кровь Иисуса, сладкое молочко Девы Марии и воду, в которой омывают покойников для исцеления от болей и быстрого заживления ран“.
После обвинения был зачитан приговор.
В нем говорилось: „Из показаний свидетелей и согласно личному признанию явствует, что обвиняемая неоднократно занималась колдовством, некоторым это помогло, но многим был нанесен ущерб здоровью и многие умерли. За эти жестокие деяния суд приговаривает ее к смерти через сожжение. Во имя справедливости!“
Этот приговор был подписан и приведен в исполнение. Бригитта была сожжена на костре. Она стала последней ведомой, казненной в Нарве.
Предыдущей казненной ведьме отрубили голову.
В каком-то смысле этими событиями закончилась в Нарве эпоха Средних веков. Больше казней ведьм в Нарве никогда не происходило.
(В статье использованы материалы из книги Г. И. Ганзена. „История города Нарва“ (1858)