ФОТО | Дом для душевнобольных в Нарве, вызвавший много споров, построен! В январе здесь появятся первые жильцы - люди с нарушением ментального здоровья

„Для нас крайне важно, чтобы хорошо было тем людям, которые имеют проблемы с ментальным здоровьем. Чтобы они, те, кто родом из Нарвы, могли вернуться в свой город, где у них родственники, друзья, знакомые - сеть контактов, и чувствовать себя комфортно“, - пояснил RusDelfi директор по недвижимости AS Hoolekandeteenused Карл Мянд.

Как бы то ни было, дом построен и отныне находится на улице Сепа - посреди города, что и было задумкой тех, кто пекся о том, чтобы такой дом в Нарве все-таки появился.

В своем заявлении от 6 марта 2020 года канцлер права Юлле Мадизе отметила, что этот опрос не является конституционным, он нарушает права людей. Статья 12 Конституции гласит: „Все равны перед законом. Никто не может быть подвергнут дискриминации из-за своей национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам“.

Далее, в случае положительного ответа, в вопроснике предлагался выбор различных мест, где можно было бы построить попечительский дом. Как тогда сказала ERR нынешний мэр Нарвы Катри Райк, опрос на самом деле был бессмысленным: с такой постановкой вопроса большинство людей ответит попечительскому дому „нет“. „Нет смысла спрашивать, если ответ известен заранее“, - отметила Райк.

Действительно, тема строительства AS Hoolekandeteenused дома для людей с особенностями психического здоровья, в свое время вызвала бурную дискуссию среди нарвитян. „Мы не хотим, чтобы психи жили рядом с нормальными людьми, - возмущались некоторые жители Нарвы. Примерно такую же позицию заняли три года назад и депутаты Нарвского городского собрания. Управа Нарвы во главе с тогдашним мэром Алексеем Евграфовым даже решила провести народный опрос, который звучал как „Разрешить ли постройку попечительского дома для людей с психическими расстройствами вблизи жилых домов, лечебных и культурных учреждений, магазинов и других общественных мест?“

Это действительно никакое не закрытое учреждение, а обычный многоквартирный дом современного типа, рассчитанный на 30 человек. В одной квартире живет шестеро человек, у них есть большая, соединенная с гостиной кухня, прачечная, туалеты и у каждого - своя приватная комната. На третьем этаже располагается помещение, в котором у тех людей, кому нужно работать на дому, была бы такая возможность. Да-да, вы все правильно прочитали, люди с расстройством ментального здоровья вполне себе востребованы на рынке труда - они так же, насколько им позволяет их недуг, как и остальные, могут работать и зарабатывать деньги. И в остальном они абсолютно свободны - могут спокойно выходить в город, делать покупки, развлекаться и т.д.

„Разумеется, как и в каждой семье у нас есть свои традиции и правила, например, сообщать, к которому часу человек вернется домой“, - поясняет руководитель дома Татьяна Пацановская.

Кстати, этот дом отличается от дома попечения тем, что люди, живущие здесь, сами занимаются приготовлением еды и уборкой, правда, не без помощи опорных лиц.

„Мы заказываем продукты, из которых потом наши постояльцы могут приготовить себе еду, в этом им помогают опорные лица, которые скоро приступят к работе, предварительно пройдя обучение“, - рассказывает Карл Мянд.

Осторожно спрашиваю, свободны ли эти люди в своих человеческих желаниях образовать пару или иметь отношения, в том числе, сексуальные.

„Конечно“, - уверенно и спокойно отвечает Татьяна Пацановская. Это такие же люди, как все мы. Они могут и образовывать пары, и жить вместе, и иметь сексуальные отношения с кем-то. Тут важно, чтобы все было в рамках правил, призванных не нарушать порядок и права других людей, живущих здесь. А так запрета на отношения, на гостей и на свою приватную жизнь у этих людей нет, если их дееспособность не ограничена судом“.

Это такие же люди, как все мы. Они могут и образовывать пары, и жить вместе, и иметь сексуальные отношения с кем-то Татьяна Пацановская

Чего боятся нарвитяне и как развеять эти страхи

Учитывая сложность переговоров с городом до детальной планировки и негативное отношения части нарвитян к такому соседству, спрашиваю у Карла Мянда о том, что именно пугает людей. „Скажу сразу - те люди, которые живут в подобных домах, не представляют никакой опасности для общества. Все агрессивные, опасные для остальных люди с особенностями психического здоровья живут в закрытых учреждениях - в домах попечения. Нас же проект предполагает, что душевнобольные люди вполне способны жить среди нас, смешиваясь с остальными жителями, никому не причиняя опасности“, - уверяет Карл Мянд. „Самым лучшим „развеятелем страхов“ обычно становятся сами такие дома. Думаете, Нарва какая-то особенная? Нет, у нас, к примеру, очень сложно шла коммуникация на Курессааре, где мы также чуть более года назад построили подобный дом. Прошло почти полтора года, и что вы думаете - ни одной жалобы или претензии со стороны островитян. Так что страхи развеивают сами наши жильцы, которые не доставляют остальным горожанам каких-то особенных проблем. Ну и мы должны исходить из того, что люди с нарушением в сфере ментального здоровья такие же полноценные и ценные члены общества, как и все мы“, - резюмирует Мянд.

AS Hoolekandeteenused основано в 2007 году. С 2010 года AS Hoolekandeteenused прилагает большие усилия во имя того, чтобы закрыть большие специальные дома-интернаты для людей с особыми психическими потребностями, заменив их небольшими и уютными домами с достойными условиями жизни. Подразделения распределены по четырем регионам – Харью, Кеск-Лыуна, Кяэне и Виру, отдельно располагаются Дом Выйсику, Дом Сымера и Центр Вао. В состав предприятия также входит SA Hea Hoog, цели которого заключаются в поиске возможностей трудоустройства, создании рабочих мест, предложении защищенной занятости для людей с особыми психическими потребностями, а также продажа созданной ими продукции.

Смотрите, в каких условиях будут жить постояльцы дома для душевнобольных!