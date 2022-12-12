ВИДЕО | В подмосковной Балашихе загорелся торговый центр „Стройпарк“

По данным МЧС, изначально загорелись стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь перекинулся на первый этаж здания.

Пожару присвоен третий номер сложности. К тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники.

Проводится эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра.

Известно об одном пострадавшем — это охранник ТЦ.

Площадь пожара в торговом центре выросла до девяти тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС. Причиной пожара называют короткое замыкание из-за дождя.

9 декабря в торговом центре „Мега Химки“ произошел крупный пожар на территории строительного гипермаркета OBI. Площадь возгорания достигала 17 тысяч квадратных метров. В результате погиб охранник торгового центра. Гипермаркет OBI практически полностью разрушился.