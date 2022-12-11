Евросоюз планирует упростить выдачу видов на жительство

По словам советника отдела пограничной охраны и миграционной политики Министерства внутренних дел Харри Каттая, Европейский союз планирует обновить две директивы, которым более десяти лет. В основном это означает изменения, которые должны сократить бюрократию и они взяты из уже действующего в некоторых странах законодательства: например, иностранцу будет проще сменить место работы.

„Каждый раз, когда он меняет работодателей, ему не нужно будет подавать заявление на получение нового вида на жительство для работы. Это такое упрощение процесса“, — сказал Каттай.

Кроме того, обсуждается вопрос о том, следует ли выдавать долгосрочный вид на жительство лицу, которое прожило в Европейском союзе в общей сложности пять лет, а в государстве ЕС, где он подает заявление на получение разрешения, только два года.



