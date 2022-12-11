11.12.2022, 15:34
Три человека погибли в результате стрельбы в баре в Риме(5)
ФОТО: | PantherMedia / alexey anashkin
Как минимум четыре человека погибли при стрельбе в баре на севере Рима.
Стрельба произошла в баре в районе Фидене в Риме, во время собрания кооператива. Все погибшие были женщинами. В результате стрельбы были ранены четыре человека, по крайней мере один из них - серьезно, сообщает Reuters.
По имеющимся данным, после стрельбы был задержан 57-летний мужчина.
„Он вошел в комнату, закрыл дверь, крикнул: „Я вас всех убью“, а затем начал стрелять“, — рассказал свидетель итальянскому информационному агентству Ansa.
Подозреваемый якобы поссорился с членами кооператива, сообщил другой свидетель итальянскому новостному каналу Rai News.