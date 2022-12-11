Bloomberg: 12 стран ЕС выступили за снижение потолка цен на газ

План, представленный в октябре, предполагает, что ограничения цены вступают в силу, если цена контрактов на газ с поставкой в следующем месяце на Амстердамской бирже TTF превысит 275 евро за 1 МВт·ч, а разница с мировыми ценами на газ превысит 58 евро. Чехия, председательствующая в ЕС в данный момент, в декабре предложила установить потолок цен на уровне 220 евро за 1 МВт·ч, при этом разница с мировыми ценами на газ не должна превышать 35 евро.

Против этого выступили Германия, Нидерланды, Австрия, Венгрия и ряд других стран, указавших, в частности, что европейский рынок должен оставаться конкурентным, особенно в условиях, когда ЕС пытается диверсифицировать источники поставки газа.

Однако 12 стран ЕС, в том числе Бельгия, Греция, Италия и Польша, по данным источников Bloomberg, считают, что и потолок цен на газ, предложенный Чехией, необходимо снизить, рассказали Bloomberg европейские дипломатические источники. Кроме того, по мнению властей этих стран, действие механизма ограничения цен на газ необходимо распространить на все европейские площадки по продаже газа. Против последней меры уже выступили Германия и Нидерланды.

Столь разные подходы, отмечает агентство, ставят под угрозу достижение соглашения о запуске механизма ограничения цен на газ.

В конце ноября — начале декабря у страны ЕС возникли противоречия по поводу установления потолка цен на российскую нефть. Первоначально Еврокомиссия рекомендовала установить потолок на уровне 65 долларов за баррель. Польша и страны Балтии настаивали на радикально более низком уровне, вплоть до 30 долларов за баррель. После переговоров, которые продолжались несколько дней, входящие в Евросоюз страны договорились установить потолок цен на уровне 60 долларов за баррель.