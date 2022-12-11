Собаке снятся кошмары: нужно ли ее будить?

Возможно, вы замечали, что иногда ваша собака дергается во сне, двигает ушами или издает странные звуки. Это может быть признаком того, что ему снится кошмар. В этом случае собака также склонна лаять или рычать.

Даже человеку сложно понять и каким-то образом интерпретировать увиденное во сне, еще сложнее это для четвероногих, которые могут увидеть во сне, например, какое-то другое опасное животное .

Если в случае с человеком мы, вероятно, поторопились бы его разбудить, то в случае с животным эти благие намерения неприменимы. Исследователи считают, что собаке нужно давать досмотреть сон до конца, чтобы не прерывать фазу сна, потому что таким образом собака также обучается механизмам самоконтроля. Возможно, все же стоит осторожно подойти и погладить собаку: это напомнит ей о ее щенячьем детстве, когда мать вылизывала его шерстку. Тело собаки в этом случае автоматически расслабляется. В любом случае недопустимы громкие, внезапные и пугающие звуки.